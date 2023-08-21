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Якобинский голубь: селекция на грани абсурда

Якобинский голубь: селекция на грани абсурда

Автор:
21 августа 2023 11:36
Сообщество : Животные
Метки: Якобинский голубь   абсурд   голубь   природа   селекция   факты   фото   
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Якобинский, гривастый голубь, или просто — якобинец. Увидишь раз, запомнишь на всю жизнь. Эти пернатые будто бы только вчера вернулись с элитного показа мод, прихватив с собой все дизайнерские шмотки. Вы только посмотрите! Какие цвета, какая грация! А этот эпатажный воротник? Ну какова красота!

История появления якобинцев, как и многих других пород голубей, теряется сквозь века. Родословную птиц и сегодня-то мало кто записывает, а уж раньше и подавно было не до этого. Исследователи предполагают, что первые птицы с изящными воротничками появились где-то в Индии, откуда пернатые в 16 веке вместе с купцами перебрались в Европу.

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Где-то в этом промежутке и пошло расслоение гривастых птиц на разные породы. Голубеводы из Великобритании, Голландии, Германии и Бельгии были весьма заинтересованы в разведении заморских пташек и тут же принялись улучшать и совершенствовать пернатых на свой вкус. На сегодняшний день ядро заводчиков породы якобинцев находится в Германии и Англии.

Поголовье таких птиц очень мало, и найти действительно чистокровного голубя непросто. Но порода популярна во всём мире. Ради возможности любоваться этими пташками люди идут на многие уловки, ведь содержать таких голубей намного сложнее, чем обычных сизарей. Необычной внешностью якобинцы обязаны особой мутации, что заставляет пёрышки на шее птиц усиленно расти в обратном направлении. Эффектно? Безусловно! Удобно ли самим птицам? Ну, такое...

Из-за воротника голуби имеют множество проблем в обычной жизни. Загибайте пальцы: ограниченный обзор, плохие лётные качества, трудности с кормлением и воспитанием потомства... И каждая из этих неприятностей тянет за собой ещё кучу других. Из-за низкой видимости птицы могут впадать в крайности: быть чересчур пассивными и трусливыми. Или же, наоборот, — кидаться с агрессией на любого, кто подойдет сбоку, где птице ничего не видно.

Плохой полёт чреват набором лишнего веса и проблемами органов дыхания. Для нормальной работы воздушных мешков и лёгких птицам нужно летать и махать крыльями, а не вот это всё. Питание тоже под вопросом — для удобства вам, скорее всего, придётся оборудовать специальные высокие кормушки, ведь клевать с пола птичкам неудобно.

А что же насчёт размножения? Вроде бы перья на шее, как они могут помешать? Оказывается, ещё как могут! Голубям просто не видно гнездо и яйца в нём, так что при высиживании они могут потерять половину птенцов, а то и всю кладку разом. Да и кормить малышей с таким воротником не слишком-то удобно.

Из-за таких проблем заводчики очень часто прибегают к двум хитростям. Первое — обрезка перьев на шее. Второе — помощь «суррогатных родителей». Это когда яйца якобинцев подкидывают в гнёзда к другим голубям. Такой трюк весьма успешен — и птенчики живы, и родители красивые ходят.

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Метки: Якобинский голубь   абсурд   голубь   природа   селекция   факты   фото   
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