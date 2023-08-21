Якобинский голубь: селекция на грани абсурда

А что же насчёт размножения? Вроде бы перья на шее, как они могут помешать? Оказывается, ещё как могут! Голубям просто не видно гнездо и яйца в нём, так что при высиживании они могут потерять половину птенцов, а то и всю кладку разом. Да и кормить малышей с таким воротником не слишком-то удобно.