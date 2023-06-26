FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7361 пост • 1009 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Улицу в Москве затопило кипятком

Улицу в Москве затопило кипятком

Автор:
26 июня 2023 14:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Россия   Улица   авария   кипяток   
1677
4
2

В московском районе Чертаново рядом с Оазис-парком открылся "горячий источник". Произошла авария на водопроводе и улицу затопило горячей водой.

Очевидцы поделились в соцсетях кадрами, на которых видно залитую дорогу к дому.

Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы сообщает:

Вытекание воды по адресу: Мкр. Северное Чертаново д.1, к.1 ликвидировано

Специалисты локализовали поврежденный участок теплосети, выявленный во время проведения работ по подготовке к зиме.

Водоснабжение потребителей не нарушено. Проводятся ремонтные работы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Москва   Россия   Улица   авария   кипяток   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Борис Карабанов Час назад
Да... Зажрались москвичи - горячую воду просто на землю льют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Полчаса назад
вот уж действительно Оазис Парк, теперь и со своим гейзером )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 2 часа назад
Шойгу обоссался?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

608124



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная фара

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#автомобили#Россия#США#Прикол#люди#истории#Автовсячина#собака
#в мире#история#автомир#ДТП#аварии#интересное#позитив#новости#Спорт#драка
#интересно#машина#Юмор#кино#авто аварии#животные#девушки#факты#Жизнь#Девушка
Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео) Что если заморозить смартфоны в лёд? (видео) Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться