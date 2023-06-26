Улицу в Москве затопило кипятком

В московском районе Чертаново рядом с Оазис-парком открылся "горячий источник". Произошла авария на водопроводе и улицу затопило горячей водой.
Очевидцы поделились в соцсетях кадрами, на которых видно залитую дорогу к дому.
Источник:
Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы сообщает:
Вытекание воды по адресу: Мкр. Северное Чертаново д.1, к.1 ликвидировано
Специалисты локализовали поврежденный участок теплосети, выявленный во время проведения работ по подготовке к зиме.
Водоснабжение потребителей не нарушено. Проводятся ремонтные работы.
Источник:
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Этоже не Щебекино и не Валуки в Белгородской области!