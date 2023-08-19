Какой была Москва в 1978 году

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Сегодня мы попадём в 1978 год: вся страна в первый раз смотрит "Мимино" и трёх друзей: Дядю Фёдора, Матроскина и Шарика в мультфильме "Простоквашино".
Давайте вместе вспоминать, какой в тот год была Москва!
Интересного вам просмотра!
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8.
А такой в те годы была схема московского метрополитена. Конкретно эта висела в вестибюле станции метро "Бабушкинская".
11.
Поезд метро, состоящий из вагонов новых серий 81-717 и 81-714, на испытаниях в электродепо "Красная пресня".
12.
Многообразие оттенков советского автопрома на площади перед Курским вокзалом. Сейчас на месте парковки вырос ТЦ "Атриум".
13.
Снос исторических домов на углу Тверского бульвара и Сытнинского переулка. Сейчас это часть Новопушкинского сквера.
17.
А таким был в те годы уголок Дурова. Слева уже сносятся здания для строительства "Олимпийского".
19.
На остановке "Шипиловская улица, 60" в Зябликово.
Если пропустили 1977 год, смотрите здесь: Прогулка по Москве 1977 года
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