Какой была Москва в 1978 году

Сегодня мы попадём в 1978 год: вся страна в первый раз смотрит "Мимино" и трёх друзей: Дядю Фёдора, Матроскина и Шарика в мультфильме "Простоквашино".

Давайте вместе вспоминать, какой в тот год была Москва!

Интересного вам просмотра!