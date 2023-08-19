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Какой была Москва в 1978 году

Какой была Москва в 1978 году

Автор:
19 августа 2023 21:50
Метки: СССР   вы *** я указал три куйни чего вам ещё надо?   история   
291
19

Сегодня мы попадём в 1978 год: вся страна в первый раз смотрит "Мимино" и трёх друзей: Дядю Фёдора, Матроскина и Шарика в мультфильме "Простоквашино".

Давайте вместе вспоминать, какой в тот год была Москва!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   вы *** я указал три куйни чего вам ещё надо?   история   
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4  комментария
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10k
Бритва 8 часов назад
этот атриум на месте стоянки всю атмосферу испортил. как его туда впихнуть умудрились.
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27k
Мрачный мачо 6 часов назад
16 - Снегурочка Ирина Муравьева.
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Юганск

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