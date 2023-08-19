Прогулка по Ленинграду 1978 года

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Сегодня у нас по плану 1978 год.
Давайте посмотрим, каким был Ленинград в тот год!
Интересного вам просмотра!
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5.
У Кировского (ныне - Троицкий) моста идёт ремонт дорожного покрытия. Вернее ремонт начнётся чуть позже, а пока его просто снимают.
9.
Народная улица и здание кинотеатра "Невский", ныне полностью перестроенное под торговый комплекс.
11.
Бульвар Крыленко (да-да, изначально улица Крыленко считалась именно бульваром).
Где-то там, в левой части кадра, чуть позже появится проспект Большевиков.
12.
Улица уже не существующего Витебского канала, которая через 2 года станет улицей Введенский канал.
13.
Двор между проспектом Испытателей и Богатырским проспектом. Район "Пионерской" активно застраивается.
21.
Ещё один - на улице Академика Лебедева рядом с Арсенальной набережной.
Это был заключительный год работы ЛМ-33 в Ленинграде - последний такой вагон был снят с эксплуатации 18 марта 1979 года.
22.
Кадр из прекрасного фильма "Осенний марафон". Бузыкин на набережной канала Грибоедова около станции метро "Невский проспект".
25.
Проходная объединения "Светлана", что на Светлановском проспекте. Ныне территория застроена жилыми комплексами.
27.
Окраины Ленинграда образца 1978 года. Такой тогда была улица с прекрасным название Сиреневый бульвар. Правда бульваром ещё и не пахло, увы.
28.
Вид на новостройки Приморского района, который в те годы назывался Ждановским.
Небольшая улица, которая проходит вдоль домов - это Байконурская, а проспекта Сизова ещё не существует.
29.
Площадь Стачек. Парад "Жигулей" малость разбавленный "Запорожцами". Ну и "Волга" вдалеке.
Если вдруг пропустили 1997 то он здесь: Прогулка по Ленинграду 1977 года
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