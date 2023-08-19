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Прогулка по&nbsp;Ленинграду 1978 года

Прогулка по Ленинграду 1978 года

Автор:
19 августа 2023 21:44
Метки: СССР   история   фото   
133
29

Сегодня у нас по плану 1978 год.

Давайте посмотрим, каким был Ленинград в тот год!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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