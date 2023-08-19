589
30
Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
ТУ-22, который после развала Советского Союза покинул место своего базирования - белорусский аэродром в поселке "Мачулищи", 1994 год.
×
×
4.
Сжигание макета шоколадного батончика "Сникерс" в протест обилию импортных товаров в магазинах Кемерово, 1995 год
15.
В те времена не было 500 попыток для фото. Хорошо ты получился или плохо, узнавали уже по факту.
26.
Губернатор Красноярского края Александр Лебедь, его заместитель Николай Вернер и актёр Алексей Булдаков, 1999 год
29.
«Курилы - русская земля». Демонстрация, организованная Всероссийским комитетом защиты Курил. Российская Федерация, 1992 год.
Источник:
Еще крутые истории!
- 13 признаков, что пару ждет развод
- "Мама отказывается сидеть с внуками": молодые родители жалуются на родню, обещавшую помогать
- Люди, тайком живущие в чужих домах
- Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмным жильём
- Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему
Новости партнёров
реклама
По итогу - Сникерсы победили..