FISHKINET
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 августа Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 августа В Сан-Франциско запустили тур по самым злачным местам В Сан-Франциско запустили тур по самым злачным местам В Гонконге умер знаменитый мемный пёс Чимс В Гонконге умер знаменитый мемный пёс Чимс Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей "Огромная потеря для театра и кинематографа": умер народный артист России Игорь Ясулович "Огромная потеря для театра и кинематографа": умер народный артист... Омоновцы задержали футболистов на территории барнаульского спорткомплекса Омоновцы задержали футболистов на территории барнаульского... Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля В Белгородской области украли памятник, обрадовались все жители, но в полицию все же обратились В Белгородской области украли памятник, обрадовались все жители,... Голос, который вы наверняка слышали в рекламе, но вряд ли знали, что это один и тот же человек Голос, который вы наверняка слышали в рекламе, но вряд ли знали,... В Йошкар-Оле спасли застрявшего в окне кота В Йошкар-Оле спасли застрявшего в окне кота Франция решила отказаться от своих виноделен в Бордо Франция решила отказаться от своих виноделен в Бордо Добрая субботняя история от российских рыбаков. Они спасли косатку в водах Камчатки Добрая субботняя история от российских рыбаков. Они спасли косатку... Какой странной фобией страдал знаменитый советский поэт Владимир Маяковский Какой странной фобией страдал знаменитый советский поэт Владимир... Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США проверили потомство отлучившейся на охоту львицы Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США... В Удмуртии захотели построить авиадеревню В Удмуртии захотели построить авиадеревню Ограбление элитного ювелирного магазина в Токио Ограбление элитного ювелирного магазина в Токио Учёные воссоздали 9000-летнее ожерелье, найденное в могиле ребёнка Учёные воссоздали 9000-летнее ожерелье, найденное в могиле ребёнка Курьер на электровелосипеде снёс пенсионерку на пешеходном переходе в центре Москвы Курьер на электровелосипеде снёс пенсионерку на пешеходном...
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
19 августа 2023 21:29
Метки: Россия   СССР   история   фото   
589
30

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
сейчас чехол одевают на телефон что бы не разбить телефон при падание на кафельную плитку на приме, а тогда одевали чехол на телефон что бы не разбить плитку если на него упадет 3310
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576
Александр 53 минуты назад
Коньково.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
stabskapitan 59 минут назад
Это борт в Энгельсе, в музее стоит и сейчас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
U55R Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
WithU 2 часа назад
Фото Ди Каприо с бабулей и прЫнцем - огонь . И вообще отличная подборка в который раз, к тому- же , грамотная , и без баянов , что редкость . Очередное Спасибо Автору .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
MakDag 2 часа назад
Всегда с содроганием смотрю фотки 90-х, как быстро мы превратились из нормальных советских людей в быдло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139
iskra 2 часа назад
Как-то противоречиво.. Очередь за шоколадными батончиками и сжигание Сникерса..
По итогу - Сникерсы победили..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1001320



Другие посты автора
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Популярные теги
#фото#новости#автомир#Юмор#аварии#сарказм#робот#СССР#история#трейлер
#люди#автомобили#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#Китай#Автовсячина#фильм#забавно
#в мире#интересно#животные#интересное#кино#Россия#позитив#подборка#памятник#Италия
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий? При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий? Кто приучил нас носить тапочки Кто приучил нас носить тапочки Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов

На что жалуетесь?

Вернуться