Тест на интернет-зависимость

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Впервые данная зависимость была выявлена в 1995 году. С тех пор число людей с интернет-зависимостью лишь возрастало. Есть ли у вас признаки данного психического расстройства?
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- у вас есть интернет-зависимость?
1.
- да
- у вас есть интернет-зависимость!
2.
- нет
- вы пиьдобол!