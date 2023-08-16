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Тест на интернет-зависимость

Тест на интернет-зависимость

Автор:
16 августа 2023 17:18
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   зависимости   интернет   интернет-зависимость   онлайн-тесты   тест   
1232
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Впервые данная зависимость была выявлена в 1995 году. С тех пор число людей с интернет-зависимостью лишь возрастало. Есть ли у вас признаки данного психического расстройства?

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Метки: Тесты   зависимости   интернет   интернет-зависимость   онлайн-тесты   тест   
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11  комментариев
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2k
MrMopnex 23 минуты назад
А причём тут смартфоны и соцсети в целом? У меня комп, за которым я провожу очень много времени. В интернете, в том числе.
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22k
BiZ Минуту назад
краткое содержание:
- у вас есть интернет-зависимость?
1.
- да
- у вас есть интернет-зависимость!
2.
- нет
- вы пиьдобол!
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5k
Babangdida 13 минут назад
Э-э-э, как это нет зависимости!? Просто соцсети мне пох. А вот профессиональные форумы, технические новостные сайты, научные журналы и ресурсы, да и что греха таить, люблю для засыпания посмотреть видео на том же телефоне или или книжку на планшете почитать.
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8k
sedoisever 19 минут назад
Ага. Если я беру в туалет телефон, то у меня интернет-зависимость. А раньше была дезодорант-зависимость. А ещё раньше – газето-зависимость.
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16k
banzai7 Полчаса назад
Да я даже сейчас интернетом не пользуюсь.
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360
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Хрень
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20k
Александр 44 минуты назад
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