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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
15 августа 2023 22:02
Метки: СССР   история   фото   
280
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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6  комментариев
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16k
Дядюшка Ау 4 часа назад
На 10 "Ракета".. Самый шик ехать на корме. Открытый воздух, можно покурить. И никто не жалуется, ибо выхлоп от дизеля покруче. А на "Метеоре" лучше всего первый ряд в переднем салоне. Возникало чувство полета над водой.
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29k
Ваня 48 минут назад
на последней донецкий вокзал родной...
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26
Петр 3 часа назад
Опять этот говняный магнитофон цвета какашки!
Только сейчас он ИЖ с хрена ли?..
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