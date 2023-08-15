Запретная история - Византийский император Андроник Комнин

Его знаменитый побег был построен так. Андроник раздвинул доски пола, залез под них, а потом задвинул обратно. Наутро стражники обнаружили, что заключенного в камере нет. Поднялся переполох: дело явно не обошлось без нечистой силы!

Схватили жену Андроника, полагая, что она причастна к бегству, и посадили ее в освободившуюся камеру мужа. На следующую ночь Андроник вылез из подпола и предстал перед своей изумленной женой. Так они и стали жить. Днем Андроник прятался под полом, а ночь проводил с женой.

Необычный медовый месяц продолжался неделю (за это время супруга сумела забеременеть!).

Через неделю жену освободили, и камера осталась пустой. И не было нужды ее запирать. Поэтому в одну из ночей Андроник легко вышел из камеры и, миновав сонных тюремщиков, выбрался из башни.

Какое – то время Андроник скрывался на Руси – у галицкого князя Ярослава Осмомысла (воспетого, кстати, в «Слове о полку Игореве»).