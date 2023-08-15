Запретная история - Византийский император Андроник Комнин

Византийский император Андроник Комнин – удивительная фигура даже по меркам Средневековья. Своей тягой к жестоким шуткам он напоминал киношного злодея Джокера…
Византийский император Андроник Комнин – удивительная фигура даже по меркам Средневековья. Своей тягой к жестоким шуткам он напоминал киношного злодея Джокера…
Племянницы – любовницы
Итак, Византия, середина XII века. На престоле сидит император Мануил I из династии Комнинов.
Но была одна проблема, которая беспокоила императора – это его двоюродный брат Андроник.
Статный красавец, Андроник был постоянным героем византийской светской жизни. Современники рассказывали, что он был искусен во всех забавах и рыцарских потехах, неотразим для женщин, не верил ни во что и стремился лишь к власти и наслаждениям. А еще Андроник был талантливым актером. Он всегда находил друзей и союзников, «потому что никто лучше его не умел дурачить людей».
И вот такой вот человек «украшал» византийский двор. Понятно, что император Мануил видел в кузене опасную змею, всегда готовую ужалить. Особенно обострились их отношения, когда у Андроника завязался любовный роман с Евдокией – племянницей императора. Император возмутился, но гнев этот сильно попахивал лицемерием. В Константинополе ни для кого не было секретом, что сам Мануил открыто сожительствует с родной сестрой Евдокии. То есть со своей же племянницей!
Сохраняй бдительность даже во время соития!
Родственники Евдокии решили избавиться от наглого и опасного светского льва. В военном лагере, где собрался весь византийский двор (включая императора Мануила, Андроника и двух их прекрасных любовниц – сестер), созрел дерзкий замысел.
Андроник находился у любовницы, когда вооруженные люди окружили ее шатер. Евдокия в самый разгар любовного соития ( как деликатно говорит летописец, «ее внимание было занято совсем другим»), тем не менее, услышала подозрительный шум. Андроник отстранил Евдокию, распорол мечом боковую стенку шатра и кинулся на убийц сзади. Он зарубил одного из них, смял других и бросился к своему шатру. Затея с убийством провалилась. Но тогда родня решила зайти с другого конца. Они сообщили императору, что Андроник готовит на него покушение. Андроник был немедленно арестован и брошен в тюрьму. Но он не был бы самим собой, если бы смирился со своим поражением. Андроник сразу же стал задумывать побег.
Как забеременеть в «одиночке»?
Его знаменитый побег был построен так. Андроник раздвинул доски пола, залез под них, а потом задвинул обратно. Наутро стражники обнаружили, что заключенного в камере нет. Поднялся переполох: дело явно не обошлось без нечистой силы!
Схватили жену Андроника, полагая, что она причастна к бегству, и посадили ее в освободившуюся камеру мужа. На следующую ночь Андроник вылез из подпола и предстал перед своей изумленной женой. Так они и стали жить. Днем Андроник прятался под полом, а ночь проводил с женой.
Необычный медовый месяц продолжался неделю (за это время супруга сумела забеременеть!).
Через неделю жену освободили, и камера осталась пустой. И не было нужды ее запирать. Поэтому в одну из ночей Андроник легко вышел из камеры и, миновав сонных тюремщиков, выбрался из башни.
Какое – то время Андроник скрывался на Руси – у галицкого князя Ярослава Осмомысла (воспетого, кстати, в «Слове о полку Игореве»).
Но тут прибыл гонец из Константинополя. Мануил предложил кузену «мировую». Он поклялся, что Андроника никто пальцем не тронет. Но если он откажется вернуться в столицу, его жена и дети будут казнены. Андроник вынужден был согласиться.
«Звездный час» фигляра
Осенью 1180 года император Мануил скончался. Престол занял его 12 – летний сын Алексей.
Но реально правительницей при нем стала его мать, императрица Мария Антиохийская.
Однако дела в империи шли все хуже и хуже. В устах людей все чаще стало звучать имя Андроника. Будучи прирожденным лицедеем, он долгие годы так талантливо изображал из себя защитника «простых византийцев», что ему поверили. «Только Андроник может спасти страну!» - кричала уличная толпа. И Андроник понял, что пришел его звездный час. С горсткой верных людей он двинулся на Константинополь. Правительственные отряды немедленно переходили на его сторону, провинциальные правители присягали ему на верность, армия его росла как снежный ком.
Весной 1182 года, исчерпав все возможности сопротивления, правительство было вынуждено открыть ворота Константинополя перед Андроником.
Первые месяцы правления Андроник активно занимался государственными делами, причем так, чтобы завоевать любовь народа. Он отменил непосильные налоги, разогнал мздоимцев и жестоко покарал ненавистных чиновников. Но ни на минуту он не забывал о своей основной задаче – убрать с пути всех соперников. И главные из них – мальчик император и его мать.
«Враги народа»
Вскоре императрицу – мать обвинили в том, что она иностранная шпионка, которая намеревалась продать Византию франкам. Приговор был единодушен – смертная казнь. Но этот приговор был недействителен без санкции императора – ее сына!
Безжалостный Андроник принес его мальчику и приказал подписать смертный приговор матери. Мальчик плакал, но вынужден был поставить подпись. Плакала и его 11 – летняя «невеста» Анна – дочь французского короля, сосватанная юному императору из политических соображений.
Андроник внимательно посмотрел на девочку. Потом погладил по голове и пообещал, что ее никто не обидит.
Прежде чем задушить Марию в камере, ей показали подпись сына.
Совет империи обратился к Андронику с нижайшей просьбой стать сопровителем малолетнего императора Алексея. Андроник «покорился воле народа». Остался пустяк. Через месяц юного Алексея привели во дворец к Андронику и задушили. Император оттолкнул тело мальчика ногой и произнес:
- Твой отец был лжецом, а мать – шлюхой!
Девочку – императрицу Анну старый злодей велел привести к себе в спальню. Она стала его наложницей.
«Рецепты для вашего стола» от императора Андроника
В конце 1183 года Андроник женился на Анне, вдове (если так можно сказать о маленькой девочке) убитого им императора Алексея. Ей было всего 13 лет. Бракосочетание состоялось в храме святой Софии. Казалось, нет тех норм морали и приличия, которые не были бы попраны узурпатором престола…
Демократизм Андроника быстро улетучился. «Деревья, - пишет летописец, - были увешаны гроздьями трупов. Он запретил хоронить их, желая, чтобы они, подобно чучелам, колебались под ветром, отпугивая птиц».
Старик изобретал все новые способы казни. Когда однажды некий горожанин был задержан за то, что неуважительно отозвался об императоре, Андроник приказал проткнуть его железным вертелом, поджарить на медленном огне, принести в его собственный дом и положить на обеденный стол.
Андроник старался не упустить ни минуты наслаждений. Он окружил себя толпой молодых наложниц. Вся столица знала, что, заметив на улице красивую девушку, император непременно прикажет ее схватить и доставить к нему в загородный дворец.
Доигрался
За два года правления из народного вождя Андроник превратился в тирана, от имени которого вздрагивали на улицах. В конце концов в Константинополе началось народное восстание, Андроник был схвачен и выдан разъяренной толпе.
Бывшего императора протащили в цепях по улицам Константинополя. Ему выбили зубы, вырвали бороду и волосы, жестоко избили. Затем старику отрубили правую руку и бросили в темницу. Через несколько дней, в течение которых его не кормили и не поили, Андроника вытащили на улицу и выкололи глаза. Затем на верблюде провезли по улицам Константинополя. Жалкий обрубок императора повесили вниз головой на перекладине. Говорят, что Андроник повторял разбитыми губами: «За что вы так злитесь на сломанный тростник?»
Лишь затем удар чьего – то меча прекратил его страдания…
Источник:
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Минус за заголовок.
1. Заголовок.
2. Надо было добавить:
"Византийский император Андроник Комнин – удивительная фигура даже по меркам Средневековья. Своей тягой к жестоким шуткам он напоминал киношного злодея Джокера…"