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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
12 августа 2023 21:50
Метки: СССР   история   фото   
372
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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51k
Мойша 10 часов назад
Комментарий к фото
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22k
babuby 8 часов назад
И опять "Что Где Когда" ....
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Евгений Д 9 часов назад
Ностальжи !!
Всегда есть какая то прелесть в этих старых фотографиях.
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8k
diman02 10 часов назад
Спасибо за интересные фотографии !
Последняя выглядит как постонова .
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