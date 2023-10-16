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Тест по фэнтези-мирам

Тест по фэнтези-мирам

Автор:
16 октября 2023 17:43
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   вымышленные миры   книги   литература   тест   фэнтези   
882
1
Если вам нравятся произведения Роджера Желязны, Ника Перумова, смотрели картины снятые по книгам Толкиена или Роулинг, то данный тест для вас.

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Метки: Тесты   вымышленные миры   книги   литература   тест   фэнтези   
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3  комментария
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895
Nehutu 40 минут назад
Дополнительный вопрос:
Бильбо Бэггинс это:
1. Хоббит;
2. Грузин;
3. Филателист (тот ещё);
4. Манька-Облигация.
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144
ruslan d 40 минут назад
Я задрот
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Бернгард Кёне

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