Кот хорошо вписался в интерьер

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Хотите завести кота? Убедитесь, что он подходит под интерьер вашего дома.
Тот самый момент, когда кот реально похож на предмет интерьера. Кстати, в видео можно отыскать и второго питомца.
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