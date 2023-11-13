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Сообщество Без кота и жизнь не та 1806 постов • 487 подписчиков подписаться
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Кот хорошо вписался в интерьер

Кот хорошо вписался в интерьер

Автор:
13 ноября 2023 09:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   в мире   животные   интерьер   камин   кот   
982
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Хотите завести кота? Убедитесь, что он подходит под интерьер вашего дома.

Тот самый момент, когда кот реально похож на предмет интерьера. Кстати, в видео можно отыскать и второго питомца.

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Метки: Видео   в мире   животные   интерьер   камин   кот   
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5  комментариев
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820
София 2 часа назад
С третьего раза только увидела второго питомца.
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Все таки сфинксы на любителя. Я вот ни разу не любитель этого страшилища. Даже не так. Они отвратительны. Кошка должна быть мягкой и пушистой.
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20k
anpetrof 38 минут назад
Вот только уши коротковаты, а так вылитый кот
...
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16k
Majul 2 часа назад
Пиля что ж такой страшный то )
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