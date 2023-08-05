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В копилку гениальных решений. Да, наши изобретатели снова удивили

В копилку гениальных решений. Да, наши изобретатели снова удивили

Автор:
05 августа 2023 18:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   изобретение   инженер от бога   пркол   смекалка   смех   
2793
16

Сегодня мы с вами в очередной раз поразимся, насколько круто иногда работает человеческая смекалка. Берём себе на вооружение?

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Метки: Юмор   изобретение   инженер от бога   пркол   смекалка   смех   
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8  комментариев
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8k
sedoisever 2 часа назад
Это не изобретения, а "мастырки". Но и они частенько спасают. )
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1k
Николай 45 минут назад
12 - че-то "красота" переборола здравый смысл. Можно было меньше изгибов.
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57k
Олег 59 минут назад
у канадского гея проблемы не только с юмором, грамматикой и физикой, но и со здравым смыслом
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26k
Влад 2 часа назад
Исполнение спорное, но сама идея мне нравиться. Устойчивость отличная, транспортабильность никакая, крутиться отталкиваясь от круглой покрышки удобно, крестовина с колесиками для "барного стула" не нужна, он ездить не должен. Что-то в этом есть. Для офисного стула дизайн так себе, Но за счет массы устойчивость явно значительно повысится,

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6k
V2.Smirnov 2 часа назад
14. Нет - потому что:
1) Провод не УФ стойкий
2) Ввод сверху
3) Что-то мне сомнительно, что там даже IP X4 есть в переключателе
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