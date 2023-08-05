В копилку гениальных решений. Да, наши изобретатели снова удивили

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Сегодня мы с вами в очередной раз поразимся, насколько круто иногда работает человеческая смекалка. Берём себе на вооружение?
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Метки: Юмор изобретение инженер от бога пркол смекалка смех
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