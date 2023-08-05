Во время атаки морских дронов в Керченском проливе получил повреждения гражданский танкер Sig

Судно получило пробоину в районе машинного отделения.
Поздно вечером в пятницу, 4 августа, на южном подходе к Керченскому проливу российский танкер получил пробоину. Инцидент случился во время атаки морскими дронами Украины.
«Танкером «Сиг» в 23:20 4 августа получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу в координатах...» - говорится в сообщении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Инцидент произошел на удалении в 32 морских мили от Керченского пролива.
В СМИ появилась запись переговоров предположительно экипажа танкера, из которого следует, что судно подтоплено и хотя танкер на плаву, но идти самостоятельно не может.
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«Ничего не уменьшали, она сама остановилась (вода). Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня вотерлинии вода набиралась и остановилась» .
А в этой записи Центр Службы управления движением судов Керченского пролива докладывает об атаке украинских дронов в районе Крымского моста.
В ряде телеграм-каналов появились фото повреждений судна.
После инцидента в район происшествия были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс». "Проведена обоновка АС. Поступление забортной воды прекращено - следует из сообщения РОсМорРечФлота.
Известно, что все 11 членов экипажа находятся в безопасности. Жертв нет.
Повреждений Крымского моста не было. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что мост был закрыт из-за угрозы атаки. Через несколько часов движение по мосту было восстановлено.
Известно, что танкер "Сиг" проекта 52, был построен в 2014 году с портом приписки в Санкт-Петербурге. Полное водоизмещение судна - 6619 тонн. Танкер использовался для перевозки нефтепродуктов и жидкого газа, но во время инцидента он был пустым, поэтому акватория моря не загрязнена. Сейчас с судна ведётся откачка воды.
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