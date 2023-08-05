Во время атаки морских дронов в Керченском проливе получил повреждения гражданский танкер Sig

Известно, что танкер "Сиг" проекта 52, был построен в 2014 году с портом приписки в Санкт-Петербурге. Полное водоизмещение судна - 6619 тонн. Танкер использовался для перевозки нефтепродуктов и жидкого газа, но во время инцидента он был пустым, поэтому акватория моря не загрязнена. Сейчас с судна ведётся откачка воды.