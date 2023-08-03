Что может быть лучше кредита? Только два кредита

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Император Александр II не понял бы такого прикола уж точно. Кстати, для чего придумали кредиты? Для покупки айфонов, конечно же.
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