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Что может быть лучше кредита? Только два кредита

Что может быть лучше кредита? Только два кредита

Автор:
03 августа 2023 17:05
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   задолженность   кредитная история   кредиты   подборка   
3221
16
Император Александр II не понял бы такого прикола уж точно. Кстати, для чего придумали кредиты? Для покупки айфонов, конечно же.
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Метки: Прикол   Юмор   задолженность   кредитная история   кредиты   подборка   
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16  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
последняя огонь просто , но чет мне не нравится так решать вопросы связанные с финансами . 90ми попахивает -взял кредит не смог отдать неожиданно умер
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2k
evzhur 4 минуты назад
Хотел купить машину - mazda cx5. Стоила она в 2019 около 1,5 миллионов. Решил не брать кредит и накопить. Накопил 1,5 млн, а цена поднялась до 2 млн. Ладно, подкопим еще. Подкопил 2 млн. Короновирус, то се. Цена уже 2,7 млн. Отключил разум, решил взять кредит (второй раз в жизни, первый раз брал в 2001 на холодильник). Купил. Через неделю она стала стоить 4,5 млн (я ее купил 22 февраля 2022).
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19
Абвгд Еёжзиклмн 22 минуты назад
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46k
Соломей 22 минуты назад
Что вы знаете о кредитах.у одноклассницы брат, уехал в сша в 90-е, брал кредит на обучение, весной сообщил родственникам, что погасил кредит за обучение!почти 30 лет!говорит , что теперь кредит за дом на очереди.справедливости ради, он его уже где то на треть погасил.челу 58 лет
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43k
Игорь Полчаса назад
Кредит, - это такой-же инструмент, как как топор. Им радо уметь пользоваться. Топором можно и дом поставить, и себе башку проломить.
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11k
Dmitry 36 минут назад
Кредит - НИ-КОГ-ДА!!! Не брал, не беру и не хочу! Если что, с 90-х, я и понял, так это то что не надо брать деньги в долг! НИКОГДА!!!!
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27k
Егор 40 минут назад
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931
adssaf afasffdsga 50 минут назад
Комментарий к фото
Ипотека - целевой(!) заём на покупку недвижимости(!). Всё, что не соответствует этому термину - потребительский либо инвестиционный кредит. Аффтор - в школу.
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29k
Aqueronte 58 минут назад
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1k
Victor Час назад
и грустно и смешно...
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1k
Nataly Час назад
Банк горел- кредит гасился.
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7k
Diesel 2 часа назад
Последняя - просто гениальное решение!)))))
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128k
Игорь 2 часа назад
Ну ещё чуть чуть и победит партия которая выступит под лозунгом:

"Банки и тюрьмы
сравняем с землёй."
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180
iskra Игорь Час назад
Можно сравнять с землей здание банка,но кредит от этого не исчезнет. Что бы аннулировать все кредиты,надо сломать государство. И то, это касается только внутренних кредитов. Внешние долги будет выплачивать правоприемник.
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