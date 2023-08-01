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Фразы старшего поколения, которые давно в печёнках сидят

Фразы старшего поколения, которые давно в печёнках сидят

Автор:
01 августа 2023 09:01
Метки: Прикол   говорят люди   надоели   старшее поколение   фразы   фразы старшего поколения   
2437
14

Пользователи Твиттера начали очередную актуальную тему. Они собрали ТОП фраз, которые обычно говорят люди, но не задумываются, насколько они бредовые.

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А какие фразы вас раздражают больше всего?

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Метки: Прикол   говорят люди   надоели   старшее поколение   фразы   фразы старшего поколения   
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36  комментариев
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15k
Мистер Фикс Час назад
Старое поколение жизнь повидало, поэтому все их высказывания - правда.
А на правду обижаются только те, кому она глаза колет
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46k
Соломей 52 секунды назад
Это метросексуалов в коротеньких носочках, должно быть достало.
А нормальные люди воспринимают нормально .
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179
Александр Шевченко 12 минут назад
Эти фразы, это правила жизни выработанные поколениями. Есть исключения из них, так сказать истории успеха, но они только подтверждают правило, потому что на 1 историю успеха есть 1000 историй неудач. Но опять же выбор за вами послушать старших или поступить по своему (но далеко не факт что ваш путь будет лучше и легче)
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8k
Puans-on 14 минут назад
Комментарий к фото
кто сказал, что нормальными?
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8k
Zhora 24 минуты назад
А что не так с этими фразами? По мне, чем старше становишься сам, тем лучше понимаешь своих родителей.
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14k
Antique computer Полчаса назад
Очередной бред от кукурузины. Заслуженный дизлайк.
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931
ruslan d Полчаса назад
Да не сказать , что бесит , но применять точно не буду ...
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3k
lekha-fil Полчаса назад
Ты раздражаешь. Школота.
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6k
Старичок 50 минут назад
Русские народные пословицы и поговорки это неисчерпаемый кладезь народной мудрости, пришедший к нам из жизненного опыта наших предков.
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10k
Борис Карабанов 50 минут назад
Ок, бумеры, душнилы зашкварные. Шеймят беспонтово. Правильные фразы: "хочу" и "дай".
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16k
Голос Вселенной Час назад
Жопа слипнется.
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61k
doker Час назад
"Сидите на работе в "интернетах", а потом зарплату спрашиваете!"
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4k
Денис Час назад
После "надо" всегда спрашиваю "кому?" и всё встаёт на свои места.
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18k
Alex ASK Час назад
А у Ивана Кузина - Спелая кукурузинка
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5k
Тамара 2 часа назад
"Сначала -няньку, а потом - ляльку"
Это когда первая девочка рождается.

Прям прибить хочется за такое.
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Я Вас услышал.
И прочая американская муйня из их киношек.
А ещё это - я у Родины столько не занимал, чтобы долг отдавать в армии.
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Спелая кукурузинка

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