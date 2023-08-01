Фразы старшего поколения, которые давно в печёнках сидят

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Пользователи Твиттера начали очередную актуальную тему. Они собрали ТОП фраз, которые обычно говорят люди, но не задумываются, насколько они бредовые.
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А какие фразы вас раздражают больше всего?
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А на правду обижаются только те, кому она глаза колет
А нормальные люди воспринимают нормально .
Это когда первая девочка рождается.
Прям прибить хочется за такое.
И прочая американская муйня из их киношек.
А ещё это - я у Родины столько не занимал, чтобы долг отдавать в армии.
18 лет "условно-бесплатной" медицины + бесплатный детский сад + бесплатная школа. Да там только за школу (глянь ценники на образование в "проклятом буржуинстве") ты Родине должен будешь, как "земля колхозу".
Если "монетизировать" это всё, так к своему "полтиннику" хрен долги отдашь.
А так-то да - "я у Родины столько не занимал"...