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Работы художника Вячеслава Викторовича Алатырского

Работы художника Вячеслава Викторовича Алатырского

Автор:
30 июля 2023 21:39
Метки: Юмор   живопись   искусство   картины   
398
63

Вячеслав Викторович Алатырский - художник-живописец. Родился в 1959 г. в пос. Новиковка Ульяновской области. Окончил Заочный народный университет искусств имени Н.К. Крупской в Москве, факультет станковой живописи. В творческом объединении художников Димитровграда «Изограф» с 1988 г.

Здесь в основном серия про кота и домового.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Юмор   живопись   искусство   картины   
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3  комментария
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12k
Самка Хорька 12 часов назад
Чудо! Такие душевные работы!
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10k
Алексей 3 часа назад
Отличная сказочная атмосфера
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1k
Victor 4 часа назад
что-то некоторых персонажей в "Записках домового" я не помню...
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