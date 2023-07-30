Работы художника Вячеслава Викторовича Алатырского

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Вячеслав Викторович Алатырский - художник-живописец. Родился в 1959 г. в пос. Новиковка Ульяновской области. Окончил Заочный народный университет искусств имени Н.К. Крупской в Москве, факультет станковой живописи. В творческом объединении художников Димитровграда «Изограф» с 1988 г.
Здесь в основном серия про кота и домового.
Интересного вам просмотра!
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Работает в разных техниках: масляная живопись, пастель. Участвует во всех городских, областных выставках, культурных мероприятиях города и области. Написал около двух тысяч работ. Профессионал во многих жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт. Резьба по дереву – ещё одна грань творчества Алатырского. Награждён грамотами, дипломами. В 2010 г. принят в Творческий союз художников России. Картины имеются в частных коллекциях Европы и мира.
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