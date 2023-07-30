Работы художника Вячеслава Викторовича Алатырского

Вячеслав Викторович Алатырский - художник-живописец. Родился в 1959 г. в пос. Новиковка Ульяновской области. Окончил Заочный народный университет искусств имени Н.К. Крупской в Москве, факультет станковой живописи. В творческом объединении художников Димитровграда «Изограф» с 1988 г.

Здесь в основном серия про кота и домового.

Интересного вам просмотра!