Пьяный "каратист" отправил двух мужчин в нокаут ударом ноги с разворота

У парня синий пояс, не иначе.
В Кемерово очевидцы запечатлели крайне нетипичную для выпивох разборку. Самый пьяный и неадекватный мужчина умудрился с "вертушки" уложить двоих оппонентов. Из-за чего произошёл конфликт доподлинно неизвестно, но судя по видео, у этилового каратиста что-то отобрали.
Сначала неадекватный мужчина скакал на капоте автомобиля, требуя вернуть принадлежавшую ему вещь, затем окончательно озверев, спрыгнул на землю и напал на мужчин, тяжело нокаутировав обоих. Инцидент произошёл, как сообщают очевидцы, на улице Тухачевского рядом с супермаркетом "Бристоль".
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Заявлений в полицию никто из пострадавших от буйного кемеровчанина не написал. По данным местных СМИ, в МВД по факту опубликованного ролика с потасовкой начали проверку.
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