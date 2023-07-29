Пьяный "каратист" отправил двух мужчин в нокаут ударом ноги с разворота

В Кемерово очевидцы запечатлели крайне нетипичную для выпивох разборку. Самый пьяный и неадекватный мужчина умудрился с "вертушки" уложить двоих оппонентов. Из-за чего произошёл конфликт доподлинно неизвестно, но судя по видео, у этилового каратиста что-то отобрали.





Сначала неадекватный мужчина скакал на капоте автомобиля, требуя вернуть принадлежавшую ему вещь, затем окончательно озверев, спрыгнул на землю и напал на мужчин, тяжело нокаутировав обоих. Инцидент произошёл, как сообщают очевидцы, на улице Тухачевского рядом с супермаркетом "Бристоль".