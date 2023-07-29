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Пьяный "каратист" отправил двух мужчин в нокаут ударом ноги с разворота

Пьяный "каратист" отправил двух мужчин в нокаут ударом ноги с разворота

Автор:
29 июля 2023 10:47
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Кемерово   алкоголь   драка   конфликт   нокаут   
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У парня синий пояс, не иначе.

В Кемерово очевидцы запечатлели крайне нетипичную для выпивох разборку. Самый пьяный и неадекватный мужчина умудрился с "вертушки" уложить двоих оппонентов. Из-за чего произошёл конфликт доподлинно неизвестно, но судя по видео, у этилового каратиста что-то отобрали.


Сначала неадекватный мужчина скакал на капоте автомобиля, требуя вернуть принадлежавшую ему вещь, затем окончательно озверев, спрыгнул на землю и напал на мужчин, тяжело нокаутировав обоих. Инцидент произошёл, как сообщают очевидцы, на улице Тухачевского рядом с супермаркетом "Бристоль".

Заявлений в полицию никто из пострадавших от буйного кемеровчанина не написал. По данным местных СМИ, в МВД по факту опубликованного ролика с потасовкой начали проверку.

Источник:

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Метки: Видео   Кемерово   алкоголь   драка   конфликт   нокаут   
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2  комментария
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2k
Василий Афиногенов 58 минут назад
Верни то что взял!чвк вагнер!погнали!!!!
три синебота
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37k
Александр 40 минут назад
второй сам упал, чтоб не озвиздюлится.
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