«Рискуя своими жизнями»: из воды спасли двух мужчин, решивших искупаться в шторм в Севастополе

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Шесть спасателей потребовалось, чтобы вытащить из воды двух мужчин, которые захотели окунуться, несмотря на шторм.
Об их спасении рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Чтобы вытащить двух мужчин из воды – понадобилось 6 человек! В такой шторм это сделать не просто: спасатели заходили парами (на обвязке). Мужчин начало прибивать к пирсам, но спасатели боролись за жизнь утопающих до последнего, рискуя своими жизнями», – сообщил губернатор.
Развожаев также добавил, что поручил наградить спасателей.
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