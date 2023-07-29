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«Рискуя своими жизнями»: из воды спасли двух мужчин, решивших искупаться в шторм в Севастополе

«Рискуя своими жизнями»: из воды спасли двух мужчин, решивших искупаться в шторм в Севастополе

Автор:
29 июля 2023 09:20
Метки: Видео   Севастополь   Спасение   купание   море   пляж   шторм   
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Шесть спасателей потребовалось, чтобы вытащить из воды двух мужчин, которые захотели окунуться, несмотря на шторм.

Об их спасении рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Чтобы вытащить двух мужчин из воды – понадобилось 6 человек! В такой шторм это сделать не просто: спасатели заходили парами (на обвязке). Мужчин начало прибивать к пирсам, но спасатели боролись за жизнь утопающих до последнего, рискуя своими жизнями», – сообщил губернатор.

Развожаев также добавил, что поручил наградить спасателей.

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Метки: Видео   Севастополь   Спасение   купание   море   пляж   шторм   
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6  комментариев
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5k
Евгений Д 54 минуты назад
Что за радость лезть в такую взмученную воду ? Да еще и в шторм.
Похоже "отвага" алкогольная
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Олег Минуту назад
помимо награждения спасателей неплохо-бы было выеьать спасаемых.
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Николай 41 минуту назад
Люблю экстрим. Страх всегда отсутствовал. Пофиг чего делать было, но вот туда я бы не полез. Слишком тупо.
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72k
Татьяна Юсова Час назад
Слабоумие и отвага.
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Anarasius

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