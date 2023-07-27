Чай в России — это не просто напиток, это целая философия

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Наблюдения, заваренные на крепком чае. Кто-то пьёт его горячим, а кто-то слегка тёплым; кто-то с сахаром, а кто-то без оного; кто-то с лимоном, а кто-то с молоком. Да начнётся срач!
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6. А ещё лучше, когда ты умеешь расставлять запятые и не использовать сдвоенный знак вопроса
Чай или кофе?
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Метки: Прикол Юмор зелёный чай подборка чай чёрный чай
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Сорта чая Гринфилд названы по именам представителей США в ООН.
Не обязательно самому собирать. :)
- Я читала, что все Русские любят черный чай с лимоном и сахаром, мы такой не пьем, но для тебя я купила и заварила, будешь?
С благодарностью после дальней дороги, я принял из ее рук кружку горячего чая с домашним лимоном. За мной вошли Немцы. Она им:
- Знаю, что вы очень любите пиво ,вот я вам по пару бутылочек взяла.
В этот момент надо было видеть мое несчастное лицо. К счастью немцы все поняли без слов и поделились.
(Глючит, не дает ссылку с привязкой времени вставить.)