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Чай в России — это не просто напиток, это целая философия

Чай в России — это не просто напиток, это целая философия

Автор:
27 июля 2023 15:34
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   зелёный чай   подборка   чай   чёрный чай   
1973
17
Наблюдения, заваренные на крепком чае. Кто-то пьёт его горячим, а кто-то слегка тёплым; кто-то с сахаром, а кто-то без оного; кто-то с лимоном, а кто-то с молоком. Да начнётся срач!
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Чай или кофе?

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Метки: Прикол   Юмор   зелёный чай   подборка   чай   чёрный чай   
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21  комментарий
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21k
Виталий Касандров 2 часа назад
Насчет порноактрис, в корне не верно.
Сорта чая Гринфилд названы по именам представителей США в ООН.

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16k
_delphin_ 8 минут назад
Комментарий к фото
33 рубаса пакетик? Хера ПИД наваривает.
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16k
_delphin_ 10 минут назад
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То, что тай похож на вискарь делает его идеальным офисным напитком)
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
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А я никогда не забуду чай в походе на Тянь-Шане из ведра с дымком и сахаром (само собой). "Повар" черпал из ведра кружкой и разливал нам по кружкам...
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33k
АнтонПолднев 47 минут назад
Что за Каждый день и почему его постоянно постят?
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7
shichkov.nick АнтонПолднев 21 минуту назад
«Каждый день» - наиболее дешёвый вариант продуктов достаточно низкого качества от Ашан (типо «красная цена» в пятерочке).
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2k
ya_pavel 48 минут назад
Гринфилд, кстати, ни какой не английский, его производят (расфасовывают точнее) в Ленинградской области (по другую сторону Невы от Колпино).
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7
shichkov.nick ya_pavel 20 минут назад
Так это изначально российская компания. Почему-то все дрочат на английский чай (очевидно, из-за колониальной эпохи в странах Азии), вот на этом они и строили свой маркетинг
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1k
Максим Макашев 52 минуты назад
кофе, чай... Нет ничего лучше самостоятельно собранного и приготовленного Иван-чая. Кстати! Сейчас самый пик сбора ингридиентов для этого напитка. Как собрать, приготовить и хранить - в сети полно рецептов. Так же полно информации и о свойствах. А пакетики - это отходы производства
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7
shichkov.nick turyst 19 минут назад
Сами продукты производства - это скрученные чайные листья. В пакетиках пыль и лом
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1k
Лютый вам Бетховен 55 минут назад
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Вообще, логика есть - и те и это доставляет удовольствие.
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8k
Ysik Час назад
Во время путешествия по Италии, заехал к знакомой, она как раз сдавала комнаты в старом доме, там и остановился. В то же время у нее гостили знакомые ребята из Германии. Только приехал, позвала она всех на обед. Прямо с порога она мне говорит:
- Я читала, что все Русские любят черный чай с лимоном и сахаром, мы такой не пьем, но для тебя я купила и заварила, будешь?
С благодарностью после дальней дороги, я принял из ее рук кружку горячего чая с домашним лимоном. За мной вошли Немцы. Она им:
- Знаю, что вы очень любите пиво ,вот я вам по пару бутылочек взяла.
В этот момент надо было видеть мое несчастное лицо. К счастью немцы все поняли без слов и поделились.
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126
unclejohn Час назад
Однозначно - чай.
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42k
Франц Лефорт 2 часа назад
Чай не пил, какая сила. Чай попил-совсем ослаб!
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5k
Наталья 2 часа назад
утром - обязательно свеже сваренный кофе, днем- крепкий черный чай, но не кипяток. заварка должна быть остывшей. никаких пакетиков и растворимого кофе
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