Нейросеть показала, как бы выглядела техника Apple, если бы компания расширили ассортимент

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Компания Apple выпускает в основном ноутбуки, телефоны и аксессуары. Однако пользователи захотели посмотреть, как бы выглядели другие товары марки. Midjourney нафантазировала так, что кажется, производителям пора задуматься о расширении линейки.
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Пользуетесь техникой Apple? Купили бы что-то из подобной линейки?
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