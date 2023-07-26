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Нейросеть показала, как бы выглядела техника Apple, если бы компания расширили ассортимент

Нейросеть показала, как бы выглядела техника Apple, если бы компания расширили ассортимент

Автор:
26 июля 2023 13:11
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Apple   Нейросеть   компания Apple   нейросеть показала   прикольные фото   фото   
1634
13

Компания Apple выпускает в основном ноутбуки, телефоны и аксессуары. Однако пользователи захотели посмотреть, как бы выглядели другие товары марки. Midjourney нафантазировала так, что кажется, производителям пора задуматься о расширении линейки.

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Пользуетесь техникой Apple? Купили бы что-то из подобной линейки?

Источник:

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Метки: Apple   Нейросеть   компания Apple   нейросеть показала   прикольные фото   фото   
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23  комментария
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
И главное не забыть, что на все будет платная подписка и куча заблокированных функций
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1k
Yow 20 минут назад
Каждый год будет выходить новая версия бытовой техники и надо будет всё заново покупать, шоб не выглядеть лохом перед корефанами
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1k
Polotenchick 40 минут назад
Не совсем в тему, есть вот такой старый мем.
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568
­­­­ 44 минуты назад
Унитаз apple стоимость 850,000 рублей каждый смыв воды 150 рублей
Холодильник apple стоимость 3,240,000 рублей каждое открытие дверцы 200 рублей
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36
qwertykey Час назад
На устройствах не было бы кнопок управления. Управлять можно только из приложения на iphone или iPad
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75
007 Час назад
Очередной маразм от нейродаунов.
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23k
SolomonA Час назад
Только на унитазе бы отсутствовал подвод воды (смыв только беспроводный, т.е. из ковшика), а на холодильнике не было бы двери - она приобретается отдельно....
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4k
Serj81 Час назад
Ай какой унитаза... чипы однако нужно достать и в ракеты вставить
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4k
Григорий 2 часа назад
опять ублюдочные авторы кидаются в нас нейросетевым говнищем!
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6k
Станислав 2 часа назад
Ну надо признать, некторые вещи выглядят довольно круто! Убрать логотип яблоскара и топчик.
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11k
Copycat 2 часа назад
Покупаешь туалет за 900$ но он не смывает пока ты не купил подписку на сливной бачок за 9$ в месяц
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21k
Виталий Касандров 2 часа назад
Если хотите что бы ваша стиральная машина эйпл еще и отжимала белье ,активируйте эту функция на сайте компании всего за 2000 баксов.
Режим стирки шелкового белья по акции всего за 599 баксов.
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3k
Carex 2 часа назад
Не вижу восхитительных комментов секты свидетелей святого яблока.
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909
ruslan d 2 часа назад
Симпатично ...
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8k
sedoisever 2 часа назад
Я не хочу стиральную машинку, которая работает только с яблопорошком, унитаз с платным смывом и холодильник с обновлениями уменьшающими уровень охлаждения.
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