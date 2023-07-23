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Прогулка по Ленинграду 1974 года

Прогулка по Ленинграду 1974 года

Автор:
23 июля 2023 21:36
Метки: СССР   история   фото   
300
19

Сегодня к нас по плану 1974 год.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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Андрей Старосельский 7 часов назад
Спасибо.
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