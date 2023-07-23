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Сегодня к нас по плану 1974 год.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного вам просмотра!
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Для начала отправимся на Загородный проспект и посмотрим, как в те годы выглядела площадь перед Витебским вокзалом.
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10.
Трамвай ЛМ-33 "Американка" на Литейном мосту. Один из последних трамваев этой модели, который работал в Ленинграде.
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