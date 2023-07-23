Мужчина взорвал боевую гранату во время застолья ради шутки и погиб

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Боеприпас хранился в летнем домике. Во время застолья мужчина достал ее и в шутку бросил на пол, предполагая, что граната находится в нерабочем состоянии. Но она сработала и тот погиб на месте.
За столом в этот момент находились четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Всех доставили в больницу, уточнили в прокуратуре. Погибшему было 23 года. СК возбудил уголовное дело.
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(На Ютубе не нашёл, извините )
завели уголовное дело ?!?!?! на кого? на покойника - 5 баллов
-откуда все это?
-эхо войны.