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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 459 постов • 26 подписчиков подписаться
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Мужчина взорвал боевую гранату во время застолья ради шутки и погиб

Мужчина взорвал боевую гранату во время застолья ради шутки и погиб

Автор:
23 июля 2023 10:06
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   боеприпас   граната   жесть   застолье   
1769
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Боеприпас хранился в летнем домике. Во время застолья мужчина достал ее и в шутку бросил на пол, предполагая, что граната находится в нерабочем состоянии. Но она сработала и тот погиб на месте.

За столом в этот момент находились четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Всех доставили в больницу, уточнили в прокуратуре. Погибшему было 23 года. СК возбудил уголовное дело.

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Метки: Видео   Подмосковье   боеприпас   граната   жесть   застолье   
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16  комментариев
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78k
Доктор Джонс 2 часа назад
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1k
zu4ara 4 минуты назад
Вот ещё один хохлина самоубивец...

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49k
turyst 19 минут назад
https://m.my.mail.ru/mail/lenox59/video/85/2041.html

(На Ютубе не нашёл, извините )
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
а что-бы было еще веселее, я пошел за ружьем (с) Задорнов
завели уголовное дело ?!?!?! на кого? на покойника - 5 баллов
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689
grigorenko vladislav Полчаса назад
Шутка более чем удалась. На том свете черти встретят - ухохочутся.
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1k
Mil-ast 45 минут назад
Ожидаемо. Сейчас будет только больше таких новостей связанных с незаконным владением, применением и оборотом оружия.
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61k
Андрей 47 минут назад
шутка и граната... дальше можно не читать что называется, а если кто-то хочет подобную шутку показать, то надо брать ноги в руки и сваливать.
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8k
Тудаблин 48 минут назад
погиб только виновник торжества, таки да, в нерабочем, гранаты, они по другому работают
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21k
Dobrovit Час назад
Плохой тамада. И конкурсы неинтересные...
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10k
Борис Карабанов Час назад
Хорошо, что не в закрытом помещении. Последствия были бы тяжелее.
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434
Александр Богомолов Час назад
классика:
-откуда все это?
-эхо войны.
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5k
Евгений Д Час назад
Видно и чеку тоже в шутку выдернул ???
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13k
GROMOZEKA Час назад
Шутка удалась!
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78k
Доктор Джонс 2 часа назад
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