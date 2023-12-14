Водолазный колокол для изучения моря и океана

Водолазный колокол позволяет операторам работать под водой без использования водолазных костюмов и даже не намокая.
Водолазный колокол или Водолазный купол — в настоящее время это средство транспортировки водолазов в водолазном снаряжении на глубину к объекту работ и обратно, с последующим их переводом в декомпрессионную камеру.
Изначально познавать океан было довольно проблематично из-за небольшого запаса воздуха в легких ныряющего в воду человека или из-за маленькой длины специальной дыхательной трубы.
Прошло много времени, прежде чем придумали различные средства позволяющие проникать человеку на большие глубины. Одним же из первых таких средств был так называемый водолазный колокол.
Название же происходит из-за конусовидной формы самого сосуда. Этот аппарат имеет большую устойчивость при погружениях, а столб воды, который заходит снизу, совсем невысок.
Еще в древности, в 5 веке до нашей эры Геродот упоминал о своих современниках, использовавших специальный аппарат для того, чтобы опускаться на речное дно.
Аристотель же писал, что во время проведения осады города Тира, великий воитель Александр Македонский оказывался под водой с помощью специального аппарата, который представлял собой перевернутый колокол.
Также о подводных атаках с помощью колоколов говорил Дион Кассий. Он рассказал, как защищавшие Византию люди, напали на галеры императора Рима того времени.
В 30-е годы XVI века колокол представлял собой сосуд с формой цилиндра, который имел иллюминаторы из стекла.
Сосуд этот держался на плечах погружающегося в воду человека благодаря двум опорам. Первые подводные поиски в таком обмундировании длились 60 минут ради поиска затонувших галер Калигулы.
Помимо всех плюсов такого аппарата, минусов было очень много. Воздуха в таком сосуде было очень мало, поэтому водолазными колоколами одно время были просто бочки со специальным местом для водолазов. Когда происходил спуск в воду, вода снизу начинала сжимать воздух до состояния равновесия.
С помощью такого аппарата в 1663-м году поднимали орудия с затонувшего корабля с названием "Ваза".
Источник:
- Отличная подача материала
- Станок для упаковки товара из 1963 года
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просто огромное количество сведений о конструкции колокола и о том, как водолазы там обитают ( ибо работы в куполе могут выполняться не одни сутки плюс время на погружение/всплытые для декомпрессии ).
Не считайте это за спойлер)