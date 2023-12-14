Водолазный колокол для изучения моря и океана

Изначально познавать океан было довольно проблематично из-за небольшого запаса воздуха в легких ныряющего в воду человека или из-за маленькой длины специальной дыхательной трубы.

Прошло много времени, прежде чем придумали различные средства позволяющие проникать человеку на большие глубины. Одним же из первых таких средств был так называемый водолазный колокол.

Название же происходит из-за конусовидной формы самого сосуда. Этот аппарат имеет большую устойчивость при погружениях, а столб воды, который заходит снизу, совсем невысок.

Еще в древности, в 5 веке до нашей эры Геродот упоминал о своих современниках, использовавших специальный аппарат для того, чтобы опускаться на речное дно.