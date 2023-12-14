FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 470 постов • 315 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено
Водолазный колокол для изучения моря и океана

Водолазный колокол для изучения моря и океана

Автор:
14 декабря 2023 11:21
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   Водолазный колокол   водолаз   интересно   под водой   познавательно   удивительно   
1984
4
1

Водолазный колокол позволяет операторам работать под водой без использования водолазных костюмов и даже не намокая.

Водолазный колокол или Водолазный купол — в настоящее время это средство транспортировки водолазов в водолазном снаряжении на глубину к объекту работ и обратно, с последующим их переводом в декомпрессионную камеру.


Изначально познавать океан было довольно проблематично из-за небольшого запаса воздуха в легких ныряющего в воду человека или из-за маленькой длины специальной дыхательной трубы.


Прошло много времени, прежде чем придумали различные средства позволяющие проникать человеку на большие глубины. Одним же из первых таких средств был так называемый водолазный колокол.


Название же происходит из-за конусовидной формы самого сосуда. Этот аппарат имеет большую устойчивость при погружениях, а столб воды, который заходит снизу, совсем невысок.

Еще в древности, в 5 веке до нашей эры Геродот упоминал о своих современниках, использовавших специальный аппарат для того, чтобы опускаться на речное дно.

Аристотель же писал, что во время проведения осады города Тира, великий воитель Александр Македонский оказывался под водой с помощью специального аппарата, который представлял собой перевернутый колокол.


Также о подводных атаках с помощью колоколов говорил Дион Кассий. Он рассказал, как защищавшие Византию люди, напали на галеры императора Рима того времени.


В 30-е годы XVI века колокол представлял собой сосуд с формой цилиндра, который имел иллюминаторы из стекла.

Сосуд этот держался на плечах погружающегося в воду человека благодаря двум опорам. Первые подводные поиски в таком обмундировании длились 60 минут ради поиска затонувших галер Калигулы.

Помимо всех плюсов такого аппарата, минусов было очень много. Воздуха в таком сосуде было очень мало, поэтому водолазными колоколами одно время были просто бочки со специальным местом для водолазов. Когда происходил спуск в воду, вода снизу начинала сжимать воздух до состояния равновесия.

С помощью такого аппарата в 1663-м году поднимали орудия с затонувшего корабля с названием "Ваза".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Как это сделано, как это работает, как это устроено"
Метки: Видео   Водолазный колокол   водолаз   интересно   под водой   познавательно   удивительно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Анатолий Соколов 2 часа назад
эмм ... очень информативный пост ...
просто огромное количество сведений о конструкции колокола и о том, как водолазы там обитают ( ибо работы в куполе могут выполняться не одни сутки плюс время на погружение/всплытые для декомпрессии ).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501
kost 22 минуты назад
Везде фигурирует бочка со шлангой, для чего, кто знает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick 2 часа назад
по преданиям ещё александр македонский пользовал сей девайс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
290
ruslan d 2 часа назад
Интересная штука , не знал о такой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
290
ruslan d Fiverknot Час назад
Давно смотрел , не помню )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

465872



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов
В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Царь-плотник и его утлое судёнышко
Царь-плотник и его утлое судёнышко
Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото)
Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Шоколадка от гостей

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#позитив#подборка#забавно#история
#в мире#автомобили#интересное#кино#ДТП#Автовсячина#Ynews#собака#новый год#Еда
#машина#интересно#Юмор#люди#факты#фильм#дети#полиция#Разное#задержание
Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото) Дом на колёсах для велосипедистов (3 фото) Несколько интересных фактов об опоссумах Несколько интересных фактов об опоссумах Мальчик с большим спортивным будущим Мальчик с большим спортивным будущим Станок для упаковки товара из 1963 года Станок для упаковки товара из 1963 года Отличная подача материала Отличная подача материала Реалистичный манекен для фильма ужасов Реалистичный манекен для фильма ужасов

На что жалуетесь?

Вернуться