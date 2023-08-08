«Думала, что это дым»: полчища саранчи в Астраханской области попали на видео

Местные жители такого ещё не видели.
Нашествие саранчи началось с Калмыкии. Там саранчу нещадно травили, для этого использовали наземные вентиляторные опрыскиватели и авиацию.
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Но всё равно она неимоверно расплодилась и ринулась в Астраханскую область со скоростью 12-18 км/час.
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Местные жители уже отчаялись бороться с летающей напастью и, чтобы спугнуть насекомых, начали стучать в кастрюли. Судя по всему, это не сильно помогает.
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Орда насекомых продвигается на юг России. Возможно, достигнет и Крыма.
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