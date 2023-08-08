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«Думала, что это дым»: полчища саранчи в Астраханской области попали на видео

«Думала, что это дым»: полчища саранчи в Астраханской области попали на видео

Автор:
08 августа 2023 15:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Астраханская область   Видео   жители   калмыкия   насекомые   нашествие   орда   саранча   
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Местные жители такого ещё не видели.

Нашествие саранчи началось с Калмыкии. Там саранчу нещадно травили, для этого использовали наземные вентиляторные опрыскиватели и авиацию.

Но всё равно она неимоверно расплодилась и ринулась в Астраханскую область со скоростью 12-18 км/час.

Местные жители уже отчаялись бороться с летающей напастью и, чтобы спугнуть насекомых, начали стучать в кастрюли. Судя по всему, это не сильно помогает.

Орда насекомых продвигается на юг России. Возможно, достигнет и Крыма.

Источник:

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Метки: Астраханская область   Видео   жители   калмыкия   насекомые   нашествие   орда   саранча   
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4  комментария
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17k
Сергей 44 минуты назад
В субботу еду туда на рыбалку
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Виктор Глущенко Полчаса назад
ловить . замораживать . продавать в китай . там это едят .
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147
unclejohn 40 минут назад
В кастрюли не помогает, не нами проверенно. Когда в учебке был, в"Актюбинске" нас эту гадость посыляли ловить сетями, потом сапоги и портянки зелёные были.
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