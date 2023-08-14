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Ботанический тест: определите дерево по листве

Ботанический тест: определите дерево по листве

Автор:
14 августа 2023 17:25
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   биология   ботаника   деревья   листья деревьев   тест   
2834
1
Дюжина вопросов, на которые с лёгкостью ответит учитель биологии, фанат гербариев или гусеница. Готовы проверить свои силы?

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Метки: Тесты   биология   ботаника   деревья   листья деревьев   тест   
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30  комментариев
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29k
Serg2001 2 часа назад
Я "настоящий ботаник". Вот только не знаю, радоваться этому или наоборот...)
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201
Vergüenza Ajena 9 минут назад
Как же ты достал своими тестами...
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12k
Сергей 12 минут назад
Некоторое время, работал в столярке. Так две ошибки. А если-бы по спилу, может и правильно-бы ответил на все!
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27k
Лис 14 минут назад
9... Удивлён... Не разбираюсь на самом деле, так, немножечко
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7k
Горец Ю 14 минут назад
Ботаник настоящий - это звучит гордо!
Вообще ботаник ботает - на сленге фымышат обозначает работать упорно.
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157
Старикашка Z Полчаса назад
В десятом вопросе, мне кажется, ошибка -- облепиха имеет оранжевые плоды, а там на картинке больше похоже на лох (https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Лох_узколистный)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Лох_узколистный)
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67k
Дворняга Полчаса назад
Настоящий ботаник идентифицирован

Сам в шоке!
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10k
Dabus 43 минуты назад
Груши с дерева я сшибал палкой, но что-то мне казалось что листья у них один в один как у яблони ...
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600
Anatolij 46 минут назад
Легкотня

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30k
Aqueronte 50 минут назад
11 из 12, так себе тест, для младших школьников
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22k
Альберт 54 минуты назад
Из 12 узнал 11.
За 72 года где я только не побывал.
Тут не только ботаником станешь.
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5k
Kozlodoev 57 минут назад
Ни одного сложного вопроса.
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2k
Ловите наркомана! Час назад
Ну мне то как-то и стыдно ботанику не знать. Хоть и не мой профиль, дубы всякие, вязы..
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57k
Олег Час назад
сам того не ожидая....11
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113k
parallax Час назад
Меня обозвали.
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406
twincam Час назад
маслину не знал
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8k
sedoisever Час назад
Я ответил на 7 и сам охренел. Откуда я вообще могу знать листья граба или фундука, когда всю жизнь рядом с тундрой прожил. )
А мне ещё пишут, мол фиговый я ботаник. ))
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16k
Majul Час назад
Из 12 вопросов ответили верно на 8. У вас по биологии пятёрка была? Или же просто любите составлять гербарии?

Ну хз, какой из меня ботаник. По биологии 4 было. Большинство приведенных деревьев растут в пределах пешей доступности.
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97
iskra Час назад
Настоящий ботаник.. А по факту, просто жил в СССР,ездил по республикам,имею дачу.
И да, в СССР дети больше обращали внимания на природу,чем современные дети на тик-токи сейчас..
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
да была 5 по биологии и анатомии , не радует.
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1k
Сергей 2 часа назад
ответили верно на 11, но я далеко не ботаник, просто почти все эти деревья растут у меня в городе.
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