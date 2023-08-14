Ботанический тест: определите дерево по листве

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Дюжина вопросов, на которые с лёгкостью ответит учитель биологии, фанат гербариев или гусеница. Готовы проверить свои силы?
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Вообще ботаник ботает - на сленге фымышат обозначает работать упорно.
Лох - "Цветки длиной до 1 см, очень душистые, одиночные, в пазухах листьев; околоцветник серебристо-белый с желтоватыми жилками, внутри жёлтый."
Облепиха - "Цветки появляются раньше листьев. Они однополые мелкие, невзрачные и сидят либо скученно, в коротких колосовидных соцветиях при основании молодых побегов (мужские), либо по одному (реже по 2 5) в пазухе кроющей чешуйки (женские); растения двудомные."
На количество обратите внимание - у облепихи скученные, как в тесте, у лоха одиночные, как у вас.
Сам в шоке!
За 72 года где я только не побывал.
Тут не только ботаником станешь.
А мне ещё пишут, мол фиговый я ботаник. ))
Ну хз, какой из меня ботаник. По биологии 4 было. Большинство приведенных деревьев растут в пределах пешей доступности.
И да, в СССР дети больше обращали внимания на природу,чем современные дети на тик-токи сейчас..