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В Тюменской области семейство медведей сломало фотоловушку

В Тюменской области семейство медведей сломало фотоловушку

Автор:
19 июля 2023 08:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Тюмень   животные   забавно   медведи   фотоловушка   
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До уничтожения камера успела запечатлеть приход банды и попытки раскусить устройство.

В Чугунаевском охотхозяйстве пояснили, что медведица и два ее медвежонка уже не в первый раз покушаются на технику, но попали в объектив в первый раз.

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Метки: Видео   Тюмень   животные   забавно   медведи   фотоловушка   
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5  комментариев
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244
Степан Серёгин 2 часа назад
Ибо нефиг снимать без разрешения.
))))))))))
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33k
Fat Lynx 52 минуты назад
Дебилы... Камеру надо окуривать!
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2k
Сергей Викторович Час назад
Дикие какие-то!
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Медведи...
Ссылка www.youtube.com
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