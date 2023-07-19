В Тюменской области семейство медведей сломало фотоловушку

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До уничтожения камера успела запечатлеть приход банды и попытки раскусить устройство.
В Чугунаевском охотхозяйстве пояснили, что медведица и два ее медвежонка уже не в первый раз покушаются на технику, но попали в объектив в первый раз.
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