Американка рассказала, как боди от Ким Кардашьян спасло ей жизнь после 4 огнестрельных ранений

Женщины носят утягивающее бельё для того, чтобы скрыть недостатки фигуры. Но, как оказалось, это бельё ещё может спасти жизнь.
Ким Кардашьян поделилась на своей странице в Instagram* историей девушки, которая выжила благодаря утягивающему белью.
22-летняя жительница Канзас-Сити Анджелина Уайли в ТикТок рассказала о том, как утягивающий корсет бренда Skims спас ей жизнь.
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Ким Кардашьян спасла мне жизнь. В ту ночь, когда в меня стреляли, под платьем на мне был надет корректирующий боди-комбинезон Skims. Он был настолько плотным, что буквально не дал мне истечь кровью. Я рекомендую его. Я определенно собираюсь купить еще несколько и носить их каждый день. Это как бронежилет для женщин.
Yahoo! уточняет, что некоторые пользователи решили, что это такая неудачная реклама бренда. Но Ким Кардашьян сразу опровергла эту теорию, опубликовав ролик на своей странице и выразив удивление.
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