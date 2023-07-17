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Американка рассказала, как боди от Ким Кардашьян спасло ей жизнь после 4 огнестрельных ранений

Американка рассказала, как боди от Ким Кардашьян спасло ей жизнь после 4 огнестрельных ранений

Автор:
17 июля 2023 11:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Американка   Видео   боди   интересное   корсет   спасение   фото   
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Женщины носят утягивающее бельё для того, чтобы скрыть недостатки фигуры. Но, как оказалось, это бельё ещё может спасти жизнь.

Ким Кардашьян поделилась на своей странице в Instagram* историей девушки, которая выжила благодаря утягивающему белью.

22-летняя жительница Канзас-Сити Анджелина Уайли в ТикТок рассказала о том, как утягивающий корсет бренда Skims спас ей жизнь.

Ким Кардашьян спасла мне жизнь. В ту ночь, когда в меня стреляли, под платьем на мне был надет корректирующий боди-комбинезон Skims. Он был настолько плотным, что буквально не дал мне истечь кровью. Я рекомендую его. Я определенно собираюсь купить еще несколько и носить их каждый день. Это как бронежилет для женщин.

Yahoo! уточняет, что некоторые пользователи решили, что это такая неудачная реклама бренда. Но Ким Кардашьян сразу опровергла эту теорию, опубликовав ролик на своей странице и выразив удивление.

* Запрещены в РФ

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Метки: Американка   Видео   боди   интересное   корсет   спасение   фото   
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13  комментариев
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
PokemonKa со всем уважением а можете эту хурму и подобное не выкладывать,мало кому интересен американский шоу биз.
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26k
ПаганецЪ 4 минуты назад
Таки срочно наладить поставки этого бельишка в армию!
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8k
Влад 22 минуты назад
когда уже покемонку заблочат.... мечта)
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6k
мемфрид Полчаса назад
Худей, жируха
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1k
Виктор Глущенко Полчаса назад
Ждем новый бренд - женские бронежилеты от Пердашьян .
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3k
VPJ 41 минуту назад
Какая-то доля правды в ее словах есть. Если действительно влазала в "изделие" с мылом, то "узость и плотность посадки на телеса," я не знаю, как это еще обозвать, была такой , что ни дыхнуть, ни пёрнуть, то да...и кровотечение могло быть не таким обильным. А уж если в силиконовую ж о п у....То там рикошет и нападавших мог поубивать.
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9k
SuperTroll 2 часа назад
А покемонке даже если бы в голову стреляли, нечего бы не произошло, ибо там пусто
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135
Степан Серёгин SuperTroll Час назад
А звон от рикошета?
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15k
Majul 2 часа назад
Бредовый пост. Автор сразу ясен - покемонка
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
336949



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