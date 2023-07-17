Американка рассказала, как боди от Ким Кардашьян спасло ей жизнь после 4 огнестрельных ранений

Ким Кардашьян спасла мне жизнь. В ту ночь, когда в меня стреляли, под платьем на мне был надет корректирующий боди-комбинезон Skims. Он был настолько плотным, что буквально не дал мне истечь кровью. Я рекомендую его. Я определенно собираюсь купить еще несколько и носить их каждый день. Это как бронежилет для женщин.