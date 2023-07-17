FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Голая правда 121 пост • 136 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Голая правда
В интернете продают резиновую секс-куклу Трисс из "Ведьмака" за 400 тысяч рублей

В интернете продают резиновую секс-куклу Трисс из "Ведьмака" за 400 тысяч рублей

Автор:
17 июля 2023 14:11
Сообщество : Голая правда
Метки: Видео   Кукла   Трисс   ведьмак   интересное   секс кукла   фото   
1249
5
1

Поклонники "Ведьмака" могут радоваться. Теперь все желающие могут приобрести крутую резиновую копию Трисс для утех.

На промо-фотографиях Трисс получилась очень реалистичной. Рост куклы составляет 168 сантиметров, а вес минимум 39 килограмм. Самая минимальная комплектация стоит 2799$ (Около 252 тысяч рублей).

Для особо ярых поклонников можно выбрать дополнительные функции. Например, цвет волос, маникюр, материал для груди и попы. За дополнительную плату можно даже вживить кукле волосы в брови и другие места ниже пояса.

Трисс одета в каноничный костюм с огромным декольте. При желании её можно раздеть.

Интересно, что на сайте, где продаётся секс-кукла, можно выбрать несколько вариаций. Например, за 400 тысяч вы получите крутую куклу на подставке, в специальной коробке, в костюме и с волосами там, где только захотите.

За 250 тысяч вам привезут голую Трисс без одежды, макияжа, в искусственном парике и в обычной коробке.

На YouTube даже появился видео-обзор куклы. Мы его, конечно, обрезали. Но я думаю и так понятно, для каких целей создана эта кукла.

Хотя производитель на сайте заявляет, что куклу можно купить просто для красоты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Голая правда"
Метки: Видео   Кукла   Трисс   ведьмак   интересное   секс кукла   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 36 минут назад
покемонка успокойтесь уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ЦСКА 8 минут назад
А мамы Стифлера нету??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh 12 минут назад
на 250 штук можно трахать нерезиновых пачками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
karamal 15 минут назад
Мы его, конечно, обрезали
===========
друг расстроился....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
980
ruslan d 21 минуту назад
Зачетно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КолдурасЪ Полчаса назад
Подожду леди Демитреску.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
336945



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#ДТП#знаменитости#машина#шоу бизнес#интересное#полиция#Музыка
#люди#история#Прикол#дети#кино#негатив#Ynews#фильм#авария#факт
#в мире#интересно#Юмор#забавно#Россия#Китай#собака#спасение#красота
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться