В интернете продают резиновую секс-куклу Трисс из "Ведьмака" за 400 тысяч рублей

Интересно, что на сайте, где продаётся секс-кукла, можно выбрать несколько вариаций. Например, за 400 тысяч вы получите крутую куклу на подставке, в специальной коробке, в костюме и с волосами там, где только захотите.

За 250 тысяч вам привезут голую Трисс без одежды, макияжа, в искусственном парике и в обычной коробке.