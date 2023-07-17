В интернете продают резиновую секс-куклу Трисс из "Ведьмака" за 400 тысяч рублей

Поклонники "Ведьмака" могут радоваться. Теперь все желающие могут приобрести крутую резиновую копию Трисс для утех.
На промо-фотографиях Трисс получилась очень реалистичной. Рост куклы составляет 168 сантиметров, а вес минимум 39 килограмм. Самая минимальная комплектация стоит 2799$ (Около 252 тысяч рублей).
Для особо ярых поклонников можно выбрать дополнительные функции. Например, цвет волос, маникюр, материал для груди и попы. За дополнительную плату можно даже вживить кукле волосы в брови и другие места ниже пояса.
Трисс одета в каноничный костюм с огромным декольте. При желании её можно раздеть.
Интересно, что на сайте, где продаётся секс-кукла, можно выбрать несколько вариаций. Например, за 400 тысяч вы получите крутую куклу на подставке, в специальной коробке, в костюме и с волосами там, где только захотите.
За 250 тысяч вам привезут голую Трисс без одежды, макияжа, в искусственном парике и в обычной коробке.
На YouTube даже появился видео-обзор куклы. Мы его, конечно, обрезали. Но я думаю и так понятно, для каких целей создана эта кукла.
Хотя производитель на сайте заявляет, что куклу можно купить просто для красоты.
Источник:
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