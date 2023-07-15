Каким был Ленинград в 1973 году

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Сегодня мы перенесёмся ровно на полвека назад - в 1973 год.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного вам просмотра!
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3.
Литейный мост и ЛМ-33 "Американка". Срок службы этих вагонов постепенно подходил к концу - последний такой вагон вышел на маршрут в 1979 году.
6.
Новая югославская АЗС на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Типанова.
Она была передана в дар Ленинграду от города-побратима - тогда ещё югославского Загреба, который впоследствии станет столицей Хорватии. Она отличалась от наших колонок того времени тем, что на ней можно было выставить количество наливаемого топлива с точностью до литра, тогда как в обычных точность составляла 5 литров.
8.
Реконструкция Загородного проспекта в месте пересечения с Введенским каналом. Канал уже засыпан, пришло время расширить проспект.
10.
Дом 67 по проспекту Обуховской Обороны с потрясающе красивым окном на втором этаже. Его так и называли - дом с подковой.
11.
На проспекте Космонавтов строится Универсальный Спортивный Зал, который в будущем переименуют в СКК.
12.
Снос дома 2/2 на Сенной площади. Сейчас на этом месте находится вестибюль станции метро "Спасская".
16.
Вид на проспект Обуховской Обороны в сторону Речного вокзала. Снимок сделан с Володарского моста.
18.
В 1973 году в Ленинграде снимался легендарный фильм "Приключения итальянцев в России". На фото - бутафорские львы на Старо-Никольском мосту.
24.
Сотрудники санитарно-эпидемологической станции берут пробы воздуха на Большом проспекте Васильевского острова.
26.
В 1973 году был открыт новый аэровокзал "Пулково", который за свою характерную форму сразу же получил прозвище "5 стаканов".
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