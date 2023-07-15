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Каким был Ленинград в 1973 году

Каким был Ленинград в 1973 году

Автор:
15 июля 2023 21:48
Метки: СССР   история   фото   
129
29

Сегодня мы перенесёмся ровно на полвека назад - в 1973 год.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Андрей Старосельский 8 часов назад
Спасибо. Хорошо, как всегда. На заднем фоне фото, 14 этажный дом на улице Орджоникидзе, а правее новая девятиэтажка, внизу была библиотека им. Маяковского.
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