Каким был Ленинград в 1973 году

6.

Она была передана в дар Ленинграду от города-побратима - тогда ещё югославского Загреба, который впоследствии станет столицей Хорватии. Она отличалась от наших колонок того времени тем, что на ней можно было выставить количество наливаемого топлива с точностью до литра, тогда как в обычных точность составляла 5 литров.