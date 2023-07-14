13 самых маленьких стран в мире, которые при желании можно обойти вдоль и поперёк

В мире существуют страны, которые отличаются довольно скромными размерами. Некоторые из них настолько крошечные, что их с трудом можно обнаружить на карте. Вполне возможно, что для этого вам даже понадобятся очки или лупа. Тем не менее, многие из этих государств пользуются популярностью среди туристов, ведь они обладают удивительными достопримечательностями и живописными видами.
Маленьким размеры совсем не мешают странам-карликам чувствовать себя полноценно (кстати, некоторые из них даже имеют полную независимость). Конечно, многим из них не помешает помощь инвесторов, готовых вложить средства в развитие туристической индустрии и услуг. Так они стали бы ещё лучше и популярнее. Однако это уже совсем другая история.
Предлагаем вам ознакомиться со списком самых крошечных стран, которые сегодня существуют на нашей планете.
Барбадос — 430 км2
Наверняка многие знают это небольшое государство, расположенное на одноимённом острове в Атлантике. Неудивительно, ведь славу ему принесла певица Рианна, которая родилась в этих краях.
Сент-Винсент и Гренадины — 389,3 км2
Гренада — 344 км2
Государство расположилось на крупном острове Карибского региона. Здесь не так много достопримечательностей, однако пытливый турист найдёт, чем себя развлечь. Например, можно посетить подводный парк скульптур или озеро Антуан, окружённое густыми банановыми плантациями.
Мальта — 316 км2
Мальдивы — 292 км2
Сент-Китс и Невис — 261 км2
Маршалловы острова — 160 км2
Лихтенштейн — 160 км2
Сан-Марино — 61 км2
Тувалу — 26 км2
Полинезийское государство Тувалу — это скопление нескольких небольших островков, которые расположись практически возле экватора.
Науру — 21,3 км2
Науру имеет статус самой маленькой независимой республики на Земле. Она известна своими красивыми пляжами, коралловыми рифами и уникальной природой.
Монако — 2,02 км2
Ватикан — 0,44 км2
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И фото с фонтаном Ватикана не соответствует действительности, это фото фонтана Треви, он в Риме но не в Ватикане!
Хотелось бы по-больше текста про каждую страну.