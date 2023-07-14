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13 самых маленьких стран в мире, которые при желании можно обойти вдоль и поперёк

13 самых маленьких стран в мире, которые при желании можно обойти вдоль и поперёк

Автор:
14 июля 2023 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Размер   границы   маленькая страна   страна   удивительно   факты   фото   
1879
14

В мире существуют страны, которые отличаются довольно скромными размерами. Некоторые из них настолько крошечные, что их с трудом можно обнаружить на карте. Вполне возможно, что для этого вам даже понадобятся очки или лупа. Тем не менее, многие из этих государств пользуются популярностью среди туристов, ведь они обладают удивительными достопримечательностями и живописными видами.

Маленьким размеры совсем не мешают странам-карликам чувствовать себя полноценно (кстати, некоторые из них даже имеют полную независимость). Конечно, многим из них не помешает помощь инвесторов, готовых вложить средства в развитие туристической индустрии и услуг. Так они стали бы ещё лучше и популярнее. Однако это уже совсем другая история.

Предлагаем вам ознакомиться со списком самых крошечных стран, которые сегодня существуют на нашей планете.


Барбадос — 430 км2

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Наверняка многие знают это небольшое государство, расположенное на одноимённом острове в Атлантике. Неудивительно, ведь славу ему принесла певица Рианна, которая родилась в этих краях.


Сент-Винсент и Гренадины — 389,3 км2


Гренада — 344 км2

Государство расположилось на крупном острове Карибского региона. Здесь не так много достопримечательностей, однако пытливый турист найдёт, чем себя развлечь. Например, можно посетить подводный парк скульптур или озеро Антуан, окружённое густыми банановыми плантациями.


Мальта — 316 км2


Мальдивы — 292 км2


Сент-Китс и Невис — 261 км2


Маршалловы острова — 160 км2


Лихтенштейн — 160 км2


Сан-Марино — 61 км2


Тувалу — 26 км2

Полинезийское государство Тувалу — это скопление нескольких небольших островков, которые расположись практически возле экватора.


Науру — 21,3 км2

Науру имеет статус самой маленькой независимой республики на Земле. Она известна своими красивыми пляжами, коралловыми рифами и уникальной природой.


Монако — 2,02 км2

Ватикан — 0,44 км2

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Метки: Размер   границы   маленькая страна   страна   удивительно   факты   фото   
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7  комментариев
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26k
Федор 57 минут назад
Подождите, а где же Андорра??? Какие там горнолыжные курорты)))
И фото с фонтаном Ватикана не соответствует действительности, это фото фонтана Треви, он в Риме но не в Ватикане!
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580
Легендарный В-ий 7 минут назад
обойти пешком вдоль и поперек можно любую страну, вопрос количества желания и свободного времени (ну и деняк). Ф.Конюхов подтвердит)
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89
Viktor Fries 16 минут назад
Красивые страны!А иногда преподносят совсем особенное,так,в 1994 был захватывающий футбольный матч Барбадос - Гренада...
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839
Шурман 22 минуты назад
Из 13 местах отдыхал только в 7 местах . Кстати Люксембург забыли . Там примерно тоже самое как в Монако , не успел заехать и он закончился :)
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3k
vagon1 Час назад
Интересная тема.
Хотелось бы по-больше текста про каждую страну.
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