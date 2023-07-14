13 самых маленьких стран в мире, которые при желании можно обойти вдоль и поперёк

Маленьким размеры совсем не мешают странам-карликам чувствовать себя полноценно (кстати, некоторые из них даже имеют полную независимость). Конечно, многим из них не помешает помощь инвесторов, готовых вложить средства в развитие туристической индустрии и услуг. Так они стали бы ещё лучше и популярнее. Однако это уже совсем другая история.

Предлагаем вам ознакомиться со списком самых крошечных стран, которые сегодня существуют на нашей планете.

Барбадос — 430 км2