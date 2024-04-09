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В Москве покончил с собой оперный певец Евгений Кунгуров

В Москве покончил с собой оперный певец Евгений Кунгуров

Автор:
09 апреля 2024 07:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   artist   Видео   Евгений Кунгуров   Шоу Голос   опера   самоубийство   суицид   шоу бизнес   
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В октябре 2023 года ему присвоили звание "Заслуженный артист России", также он является заслуженным артистом Чечни и Ингушетии. У артиста осталось двое маленьких детей.

Евгений Кунгуров - известный артист оперной сцены, участник проекта "Голос". Вчера он был найден мёртвым под окнами дома в Москве.


Перед смертью Евгений отправил жене сообщение, что собирается покончить с собой. Она находится сейчас не в Москве, поэтому сразу же сообщила о настроениях мужа спасателям, которые обнаружили тело артиста у подъезда дома на Зоологической улице.


Известно, что 40-летний Кунгуров не состоит на учёте, но наблюдался у психиатра в платной клинике. Также есть информация, что семейная пара Кунгуровых планировала развестись. Супруги подавали в 2023 году заявление на развод, но его вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.


С Ириной, второй женой, у Кунгурова было двое детей: дочь 2-х лет и восьмилетний сын. Пара заключила брак в 2016 году. О причинах, по которым супруги хотели прекратить отношения, ничего не известно. Однако пару лет назад певец в одной из телепередач рассказал, как изменилась его жизнь с приходом популярности. У него появились большие гонорары, артиста стали приглашать на корпоративы, где он пристрастился к алкоголю.


Евгений Кунгуров был постоянным солистом Калининградского музыкального театра и приглашённым солистом театра "Новая опера". Он вёл телепрограмму "Романтика романса" и участвовал в проектах "Голос", "Один в один!" и "Большая опера".


На шоу "Голос" Кунгуров попал в команду А.Градского и дошёл до финала, в котором уступил Дине Гариповой. Участие в этом проекте добавило популярности артисту, сделав его более узнаваемым.



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Метки: Ynews   artist   Видео   Евгений Кунгуров   Шоу Голос   опера   самоубийство   суицид   шоу бизнес   
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4  комментария
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920
Quantimus 46 минут назад
Я вот нищеброд, приближающийся к старости (можно сказать, вступивший в неё). Ничего в жизни не добился, зарплата нищенская и лучше не станет уже никогда. Соответственно, ни семьи ни детей. Иногда мелькали мысли чтобы выпилиться, но, пока, вроде, не голодаю, есть где жить, посмотрю ещё что будет - может ядерный Апокалпсис, было бы прикольно.

А тут у человека, вроде, всё хорошо - жена, дети, карьера, деньги, слава в своих кругах. А вот чего-то всё равно не хватало... а может заболевание какое было...
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721
Рома 17 минут назад
...или никак
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1975 постов (1964 в горячем)

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