В Москве покончил с собой оперный певец Евгений Кунгуров

С Ириной, второй женой, у Кунгурова было двое детей: дочь 2-х лет и восьмилетний сын. Пара заключила брак в 2016 году. О причинах, по которым супруги хотели прекратить отношения, ничего не известно. Однако пару лет назад певец в одной из телепередач рассказал, как изменилась его жизнь с приходом популярности. У него появились большие гонорары, артиста стали приглашать на корпоративы, где он пристрастился к алкоголю.

Евгений Кунгуров был постоянным солистом Калининградского музыкального театра и приглашённым солистом театра "Новая опера". Он вёл телепрограмму "Романтика романса" и участвовал в проектах "Голос", "Один в один!" и "Большая опера".