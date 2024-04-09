В Москве покончил с собой оперный певец Евгений Кунгуров

В октябре 2023 года ему присвоили звание "Заслуженный артист России", также он является заслуженным артистом Чечни и Ингушетии. У артиста осталось двое маленьких детей.
Евгений Кунгуров - известный артист оперной сцены, участник проекта "Голос". Вчера он был найден мёртвым под окнами дома в Москве.
Перед смертью Евгений отправил жене сообщение, что собирается покончить с собой. Она находится сейчас не в Москве, поэтому сразу же сообщила о настроениях мужа спасателям, которые обнаружили тело артиста у подъезда дома на Зоологической улице.
Известно, что 40-летний Кунгуров не состоит на учёте, но наблюдался у психиатра в платной клинике. Также есть информация, что семейная пара Кунгуровых планировала развестись. Супруги подавали в 2023 году заявление на развод, но его вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.
С Ириной, второй женой, у Кунгурова было двое детей: дочь 2-х лет и восьмилетний сын. Пара заключила брак в 2016 году. О причинах, по которым супруги хотели прекратить отношения, ничего не известно. Однако пару лет назад певец в одной из телепередач рассказал, как изменилась его жизнь с приходом популярности. У него появились большие гонорары, артиста стали приглашать на корпоративы, где он пристрастился к алкоголю.
Евгений Кунгуров был постоянным солистом Калининградского музыкального театра и приглашённым солистом театра "Новая опера". Он вёл телепрограмму "Романтика романса" и участвовал в проектах "Голос", "Один в один!" и "Большая опера".
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На шоу "Голос" Кунгуров попал в команду А.Градского и дошёл до финала, в котором уступил Дине Гариповой. Участие в этом проекте добавило популярности артисту, сделав его более узнаваемым.
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А тут у человека, вроде, всё хорошо - жена, дети, карьера, деньги, слава в своих кругах. А вот чего-то всё равно не хватало... а может заболевание какое было...