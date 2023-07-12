"Что за конченый?": Инстасамка устроила своему мужу скандал прямо на сцене

А вот как это выглядело со стороны. По словам зрителей, Олег творил какую-то дичь, бегал по сцене, что-то орал, выяснял отношения с музыкантами. В это время Инстасамка пыталась петь, но на фоне бегающего "дурика" это оказалось сложно и она высказала ему всё. Прямо перед зрителями.