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"Что за конченый?": Инстасамка устроила своему мужу скандал прямо на сцене

"Что за конченый?": Инстасамка устроила своему мужу скандал прямо на сцене

Автор:
12 июля 2023 07:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Moneyken   Ynews   Концерт   инстасамка   интересное   ссора   фото   шоу бизнес   
2427
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Посетители концерта Инстасамки и Moneyken в Турции стали свидетелями семейной ссоры прямо на сцене. Судя по всему, Moneyken (Олег Еропкин) стал виновником ссоры.

Инстасамка и Moneyken выступали в клубе в Кемере. Отдыхающие приехали на шоу и сали свидетелями семейных разборок. Дарья прямо на сцене решила высказать Олегу всё, что она думает о нём.

А вот как это выглядело со стороны. По словам зрителей, Олег творил какую-то дичь, бегал по сцене, что-то орал, выяснял отношения с музыкантами. В это время Инстасамка пыталась петь, но на фоне бегающего "дурика" это оказалось сложно и она высказала ему всё. Прямо перед зрителями.

В любом случае никакого уважения к публике у поющей молодёжи нет. То они пьяные, то недовольные, то расстаются с девушками, то ссорятся, то просто отменяют концерты просто так.

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Метки: Moneyken   Ynews   Концерт   инстасамка   интересное   ссора   фото   шоу бизнес   
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20  комментариев
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41k
Франц Лефорт 59 минут назад
Покемонка,мон шер, я очень вежливый и тактичный, но ты З.А.Е.Б.А.Л.А. своими постами про шлюх и тридварасов!
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10k
Бритва 11 секунд назад
так турции и надо.
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276
twincam 12 минут назад
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4k
просто Дмитрий 17 минут назад
Эти представители Говняшной молодежи возомнили, что без них и Солнце не встает
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40k
Example 6.2.6 20 минут назад
Ого, они ещё и концерты дают? Бесплатные, или существуют в природе люди которые за деньги ходят на этих недалёких? Я думал они тупо в соц сетях лохотроны продают и на свой лад клипы перепевают, сворованные у западной эстрады.. А тут аж целый концерт с настоящими зрителями.. Значит, судя по всему, их фан база, не глупые всё обезьянничающие дети до 12 лет, а какие-то уже плюс-минус более взрослые особи, кто может купить себе билет, пускай даже сэкономив на школьных завтраках или сдав бутылки отца.. Я, честно говоря, удивлён.
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5k
Losterdin 24 минуты назад
сжечь [мат]
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8k
Фельдъегерь Полчаса назад
нет, ну она, конечно, не права, они оба конченые
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15k
Мистер Фикс Полчаса назад
Везде маячат эти ублюдки, а мы от подростков требуем соблюдения какой-то морали...
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14k
MrForstd Полчаса назад
"никакого уважения к публике у поющей молодёжи нет", будто у поющей не молодёжи есть.
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7k
a6m5 Полчаса назад
Вот прям даже не знаю, как тему оценить. За гавно, по традиции, надо плюсик поставить, но не хочется положительно оценивать столь "важную" новость из мира животных. Какое людям дело, если в зоопарке поссорились две обезьяны, или одна обезьяна надела юбку из пальмовых листьев, и парочка никому ненужных модных дизайнеров что-то там сказали по поводу её наряда?
Так что лучше поставлю минус, чтобы подобные, никому не интересные темы не плодили.
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217
deadDEVIL 38 минут назад
Зачем это говно форсить!?
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 41 минуту назад
они же лайкодрочеры...постанова может..а вообще..бесят эти всякие ублюдки..моральные уроды.
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48
jnkbxybr 46 минут назад
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55k
zloykoyot 54 минуты назад
Эх, надо было чтобы этот клоун этой мрази в ответ в грызло прислал, для пущей потехи.
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63k
Александр Ломовицкий 59 минут назад
ну те кто ходит на подобные "выступления" большего и не заслуживают . им именно обезьянью свадьбу надо со скандалом а желательно еще массовой оргией . надо было двери подпереть и дихлофосом залить зал .
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48
jnkbxybr Александр Ломовицкий 45 минут назад
ипритом было бы намного надежнее
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10k
Алексей Час назад
[мат]
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
336705



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