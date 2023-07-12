"Что за конченый?": Инстасамка устроила своему мужу скандал прямо на сцене

Посетители концерта Инстасамки и Moneyken в Турции стали свидетелями семейной ссоры прямо на сцене. Судя по всему, Moneyken (Олег Еропкин) стал виновником ссоры.
Инстасамка и Moneyken выступали в клубе в Кемере. Отдыхающие приехали на шоу и сали свидетелями семейных разборок. Дарья прямо на сцене решила высказать Олегу всё, что она думает о нём.
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А вот как это выглядело со стороны. По словам зрителей, Олег творил какую-то дичь, бегал по сцене, что-то орал, выяснял отношения с музыкантами. В это время Инстасамка пыталась петь, но на фоне бегающего "дурика" это оказалось сложно и она высказала ему всё. Прямо перед зрителями.
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В любом случае никакого уважения к публике у поющей молодёжи нет. То они пьяные, то недовольные, то расстаются с девушками, то ссорятся, то просто отменяют концерты просто так.
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Так что лучше поставлю минус, чтобы подобные, никому не интересные темы не плодили.