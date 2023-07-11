FISHKINET
Сообщество Юмор 17176 постов • 3587 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 июля

Автор:
11 июля 2023 19:05
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4703
20
Сегодня по-настоящему интересный день. Ведь в это 192-й день года. Волшебство настоящее! Что же сегодня произошло в социальных сетях?
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сид 3 часа назад
За никто,ну сами знаете..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118k
arek14 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118k
arek14 17 минут назад
На женских форумах все стабильно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118k
arek14 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118k
arek14 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Геннадьич 44 минуты назад
Опять малолетки резвятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
magic32 55 минут назад
при наличии "никто" - минус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
russger Час назад
35 у нас, даже ночьу только до 26 падает. Знакомая такая жене позвонила и искренне удивляясь:

- А чё вы дома сидите? Сходили бы погулять.

Мать, ты совсем ипанулась? У меня дома 21-22 и зашибись, я бы ещё убавил, но моей "прохладно" тогда. На улицу вышел, на балкон, 2-3 затяжки и всё, хватит на сегодня солнышка.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
mbr Час назад
за "никто" ставим традиционный минус.
Каким же нужно быть му...ком, чтобы так бездарно просрать пост...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Олег Час назад
кг/ам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
_delphin_ 2 часа назад
Комментарий к фото
У кого-то 3х, 5ти и 7ми летнего коньяка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
_delphin_ 2 часа назад
Комментарий к фото
Сегодня был дождь. Круто!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
""Так вы не скидывались!""
Вот сейчас и скинешься!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1070800



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Маразм и штрафы
Маразм и штрафы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Учимся говорить: "нет"

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#забавно#интересно#история#улыбнуло#дизайн#Ynews#Музыка#Китай
#люди#интересное#в мире#позитив#кино#Жизнь#истории#подборка#истории из жизни#море
#Юмор#Прикол#новости#факты#СССР#фильм#США#актеры#археология#питер
Маразм и штрафы Маразм и штрафы "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться