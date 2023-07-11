Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 июля

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Сегодня по-настоящему интересный день. Ведь в это 192-й день года. Волшебство настоящее! Что же сегодня произошло в социальных сетях?
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- А чё вы дома сидите? Сходили бы погулять.
Мать, ты совсем ипанулась? У меня дома 21-22 и зашибись, я бы ещё убавил, но моей "прохладно" тогда. На улицу вышел, на балкон, 2-3 затяжки и всё, хватит на сегодня солнышка.
Каким же нужно быть му...ком, чтобы так бездарно просрать пост...
Вот сейчас и скинешься!...