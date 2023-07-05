Кем был последний индеец Северной Америки

Таинственный незнакомец, почти обнажённый (за исключением небольшой полоски ткани) и истощённый, по всем признакам был похож на индейца. Однако, некогда численные и могущественные индейские племена уже давно исчезли, и последний индеец был убит почти полвека назад, в 1865 году.





Шериф, чувствуя ответственность за безопасность своих жителей, решил доставить незнакомца в местную тюрьму. Но события приняли неожиданный оборот, когда местные жители, встревоженные появлением странного "дикаря", начали выражать свою враждебность и беспокойство. На следующий день после этого инцидента, газеты разразились громкими заголовками, окрестив незнакомца "Дикарем из Оровилла" или "Потерянным звеном". Некоторые издания даже пошли дальше и напечатали фантастические выдумки, с целью увеличения своей читательской аудитории.



