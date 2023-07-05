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Кем был последний индеец Северной Америки

Кем был последний индеец Северной Америки

Автор:
05 июля 2023 14:04
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   индейцы   интересное   исследования   история   наука   
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В августе 1911 года, в небольшом городке Оровилл, расположенном в живописном штате Калифорния, произошло событие, которое привлекло внимание всей общественности. Шериф Дж. Б. Уэббер получил необычное сообщение о загадочном "дикаре", обнаруженном в загоне местной скотобойни.

Таинственный незнакомец, почти обнажённый (за исключением небольшой полоски ткани) и истощённый, по всем признакам был похож на индейца. Однако, некогда численные и могущественные индейские племена уже давно исчезли, и последний индеец был убит почти полвека назад, в 1865 году.


Шериф, чувствуя ответственность за безопасность своих жителей, решил доставить незнакомца в местную тюрьму. Но события приняли неожиданный оборот, когда местные жители, встревоженные появлением странного "дикаря", начали выражать свою враждебность и беспокойство. На следующий день после этого инцидента, газеты разразились громкими заголовками, окрестив незнакомца "Дикарем из Оровилла" или "Потерянным звеном". Некоторые издания даже пошли дальше и напечатали фантастические выдумки, с целью увеличения своей читательской аудитории.


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К счастью, в этот момент в дело вступили два учёных - профессора антропологии Альфред Кребер и Т. Т. Уотерман из престижного Калифорнийского университета. Узнав о происшествии из местной прессы, они сразу же решили вмешаться. Они с интересом изучали историю аборигенов и связались с шерифом, попросили задержать незнакомца до их прибытия. Вскоре после этого они приехали в Оровилл и установили контакт с загадочным "дикарём". К их большому облегчению, Кребер и Уотерман быстро обнаружили общий язык с ним и смогли вести диалог.


Оказалось, что незнакомец был членом племени Яхи, возможно, даже последним выжившим его представителем. Он отказывался называть себя своим настоящим именем, считая это нарушением своих культурных традиций. Вместо этого, профессора прозвали его Иши, что на Яхи означает "человек". Возраст Иши так и остался загадкой, но предполагалось, что он родился примерно в 1862 году и, в момент обнаружения его в скотобойне в 1911 году, ему было около 49 лет. Он рассказал, что к 1872 году в его племени осталось всего шесть Яхи. Они страдали от голода, болезней и враждебности белых людей: численность племени Яхи сократилась до Иши - последнего выжившего. В течение многих лет Иши скрывался в глубинах каньонов Милл и Дир-Крикс, но исчезающий запас дичи вынудил его покинуть эти места и проникнуть в мир белого человека.


Предложение университета о возвращении в дикие просторы природы или переезде в резервацию Иши отклонил, предпочитая оставаться на кампусе факультета антропологии. Несмотря на своё положение чужого в чужой стране, он проявил невероятную способность к адаптации к новой среде. Под защитой и заботой доктора Кребера, Иши стал объектом интереса для множества учёных, которые приехали, чтобы изучить его и записать его рассказы. Бесчисленные вопросы ученых были тщательно задокументированы и дали современным исследователям уникальную возможность погрузиться в культуру и повседневную жизнь племени Яхи. Иши с гордостью поделился своими знаниями о методах добычи огня, изготовлении инструментов и оружия, таких как луки и стрелы.


Важным аспектом сохранения истории Яхи стали аудиозаписи. Иши с радостью записывал свои рассказы и мысли на аудио. Эти записи, их было 148, стали ценным источником информации о его жизни и племени Яхи. Впечатляющее мастерство рассказчика Иши можно услышать в его пересказе народной сказки "Сказка о деревянной утке". В 2010 году эти записи были признаны Библиотекой Конгресса национальным культурным достоянием Соединенных Штатов и включены в Национальный реестр звукозаписей.


Однако жизнь Иши среди белых людей была относительно короткой. В начале 20-го века средняя продолжительность жизни мужчин составляла всего 48 лет. В дополнение к трудностям его жизни, начиная с момента обнаружения, Иши страдал от различных физических проблем, включая бронхиальные инфекции и хронические боли в спине. В 1915 году ему был поставлен диагноз туберкулеза, заболевания, которое тогда было широко распространено и не поддавалось полному излечению.


В 1964 году, после смерти Альфреда Кребера, его вдова Теодора собрала и отредактировала заметки мужа, чтобы опубликовать книгу "Иши в двух мирах". Книга стала популярной и завоевала большую любовь читателей, продаваясь миллионными тиражами.


Десятилетия спустя после смерти Иши его имя снова привлекло внимание, когда профессор антропологии Стивен Шекли из Калифорнийского университета высказал предположение, что Иши, возможно, не был членом племени Яхи. Он обнаружил, что стиль стрел, изготовленных Иши во время его пребывания в университете, отличается от яхицкого стиля. Это позволило предположить, что Иши мог быть из племен Винту, Номлаки или иметь смешанное происхождение. Такие альянсы становились все более распространенными среди вымирающих индейских племен, и Иши, возможно, был результатом одного из таких союзов, объединяющих различные индейские традиции и обычаи.

Способность Иши адаптироваться к новой среде и принять её вызвала удивление. Он оставил глубокий след в истории исследований племени Яхи, а его рассказы и записи продолжают вдохновлять ученых и любознательных людей по всему миру. Иши - это символ выживания и культурного наследия, оставленного нами, чтобы познать и уважать разнообразие нашего мира.

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Метки: Прошлое   индейцы   интересное   исследования   история   наука   
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10  комментариев
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20k
alexis 56 минут назад
Истребить всех индейцев и восхищаться последним. Прикольные ребята. Скоро последний хохол будет американцам сказки надиктовывать.
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45k
Соломей 13 минут назад
как мило.так по американски.замочить всех коренных жителей, стрелять, жечь,заражать неизлечимыми болезнями, потом одного из выживших,изучать как подопытную крысу, и данные изучения объявить национальным достоянием.
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10k
Юрий 13 минут назад
Странные эти индейцы, америкосы им цивилизацию с демократией принесли, а они этого не оценили и остались недовольны. Недовольных вскоре вообще не стало, их совсем не стало.
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
То , что это был последний индеец - для громкого заголовка ?
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1k
Kra 41 минуту назад
последний индеец...
Почему-то у них там "жизни четных важны", а жизни красных уже, видимо, нет...потому что их нет...
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48k
turyst 44 минуты назад
Э... Я конечно понимаю, что живущие сейчас потомки тех индейцев, вполне могли сильно разбавить свою кровь, кровью белых переселенцев, но, всё же, думаю есть много и "чистокровных".

Это я к тому, что какой он нафиг, последний?
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7k
Том Джоуд 49 минут назад
Скорее не "чужой в чужой стране", а "чужой в своей стране".
Печальная судьба его племени.
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17k
Axel 54 минуты назад
"Несмотря на своё положение чужого в чужой стране"

Пипец. То есть он коренной житель на территории своих предков и которая по всем "дерьмократичным" законам его родина, которую оккупировали заморские ублюдки теперь. "Чужой в чужой стране"? Ппц полный. Окуительно логично
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17
paulgr Axel 13 минут назад
А белогвардейцы в России во время гражданской войны были чужими или своими? А красные?
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