Факты о Барбенгеймере

Будучи ещё совсем юным, будущий физик пробыл летом на ранчо в горах Нью-Мексико и навсегда влюбился в эту местность. В одном из своих писем другу он упомянул:

Две моих больших любви - это физика и пустынная местность. Жаль, что их нельзя совместить.

Но всё вышло как он и хотел, ведь именно там, в Нью-Мексико, на территории школы Лос Аламос Оппенегеймер работал над атомной бомбой. И в этой же пустыне прошло первое испытание ядерного оружия.



