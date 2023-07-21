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Факты о Барбенгеймере

Факты о Барбенгеймере

Автор:
21 июля 2023 16:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Игрушки   Оппенгеймер   Прошлое   барби   интересное   история   наука   
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Сегодня в интернете отмечается день Барбенгеймера. В честь этого праздника люди идут в кино на комедию о пластиковой кукле и драму о руководителе Манхэттенского проекта Роберте Оппенгеймере. У нас с вами такой возможности нет, поэтому давайте узнаем интересные факты о главных героях этих фильмов.

Существует слух, что нобелевский лауреат Джеймс Франк после приёма кандидатского экзамена у Оппенгеймера (ему в тот момент было 23 года) вскрикнул: "Какое облегчение! Ещё немного, и он принялся бы экзаменовать уже меня".


Оппенгеймер фанател от острой еды. Больше всего ему нравился нарси-горенг (жареный рис, овощи, мясо). Коллеги физика называли это блюдо "омерзительный горенг" и старались не приближаться к учёному во время приёма пищи.


Будучи ещё совсем юным, будущий физик пробыл летом на ранчо в горах Нью-Мексико и навсегда влюбился в эту местность. В одном из своих писем другу он упомянул:


Две моих больших любви - это физика и пустынная местность. Жаль, что их нельзя совместить.


Но всё вышло как он и хотел, ведь именно там, в Нью-Мексико, на территории школы Лос Аламос Оппенегеймер работал над атомной бомбой. И в этой же пустыне прошло первое испытание ядерного оружия.


Оппенгеймер был не самым подходящим кандидатом на должность директора секретнейшей лаборатории по созданию оружия. У него не было Нобелевской премии, он был теоретиком, а ещё являлся сочувствующим левым идеям: его брат был коммунистом и женат он был также на коммунистке Кэтрин Пьюнинг. Но руководитель проекта с армейской стороны, несмотря на всё это, считал, что лучше Оппенгеймера кандидата нет. Он считал его гением.

Учёный стал участником научной группы, назначенной Переходным комитетом, координировавшим политику Америки в связи с атомным оружием, вплоть до окончания Мировой войны.


Физики устроили что-то вроде тотализатора, перед испытанием атомной бомбы: они хотели угадать мощность взрыва. Сам Оппенгеймер сделал ставку на 300 тонн. Он проиграл, потому что 6 кг плутония взорвались с мощностью, равной взрыву 18000 тонн тротила.


После рабочих неудач под руководством Дж. Дж. Томсона учёный вынужден был обратиться к психиатру с тяжёлой депрессией. А ещё он выучил санскрит, чтобы читать "Бхагавадгиту" в оригинале.


Барби получила своё имя в честь дочери совладельцев компании Mattel - Барбары Хендлер. Полное имя куклы Барбара Миллисента Робертс.

Премьера куклы состоялась в Нью-Йорке 9 марта 1959 года на выставке American International Toy Fair. Участники выставки, кстати, пренебрежительно отозвались о Барби, посчитав, что успеха ей не видать. Однако Барби мгновенно стала хитом продаж.

У Барби был прототип: кукла Лилли, довольно известная в Германии. Лилли была пухленькой красоткой и всегда продавалась в комплекте с самыми разными нарядами. Вот только небольшой нюанс: она предназначалась для пошлого подарка взрослым мужчинам.


Компания-производитель в 1985 году договорились с самим Оскаром да ла Рента о создании Барби первые наряды от кутюр. Вслед за ним роскошные платья для Барби шили такие дома как Dior, Moschino, Christian Louboutin. Да что там говорить, Энди Уорхол тоже принял участие в популяризации куклы.



В 1965 году — год, когда Алексей Леонов первым в истории вышел в открытый космос, — для Барби сделали костюм астронавта.


2009 год. Количество проданных кукол превысило миллиард. Кстати, пупок у Барби появился лишь в 2000 году.

Mattel всегда старались быть на волне и в 1967 году сделали Барби с причёской и лицом супермодели Твигги. А в 1968 году выпустили Кристи - чернокожую подружку Барби.


Забавный факт: Барби с 1992 года перманентно баллотируется в президенты

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Метки: Игрушки   Оппенгеймер   Прошлое   барби   интересное   история   наука   
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