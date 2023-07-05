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Российский художник представил, как выглядел бы Человек-паук, если бы жил в Сибири в начале 2000-х&nbsp;

Российский художник представил, как выглядел бы Человек-паук, если бы жил в Сибири в начале 2000-х 

Автор:
05 июля 2023 08:02
Сообщество : Комиксы
Метки: интересно   комикс   креатив   супергерои   творчество   человек паук   
1215
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В комиксах Marvel существует множество параллельных реальностей с самыми разными альтернативными версиями Человека-Паука. Художник Евгений Зубков создал отдельный проект об альтернативном Человеке-пауке в реалиях сибирского городка.

Поклонники Marvel знают, что есть множество разных вселенных, в каждой из которых есть свой Человек-паук. В своё время (в особенности после выхода мультфильмов «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных») разные художники создавали своих персонажей — альтернативных Людей-пауков. Но, как правило, дело ограничивалось парой фан-артов. А художник из Санкт-Петербурга Евгений Зубков пошёл дальше. Он создал отдельный проект об альтернативном Человеке-пауке в реалиях сибирского городка.

Сам Евгений вырос в маленьком городе Алейск в Алтайском крае. Основным развлечением будущего художника, по его словам, была видеокассета с мультсериалом «Человек-Паук» 1994-1998 годов. Мальчик стоял у окна и представлял, какими были бы приключения Паука, который никогда не видел небоскрёбов. Так что этот проект можно считать успешным воплощением детской мечты.

Северный паук собственной персоной

×
×

Рабочий стол сибирского супергероя

Битва с местным злодеем

Похоже, старушка на заднем плане видит такие сражения каждый день.

В этой вселенной есть свой Джей Джон Джеймсон, мечтающий добраться до паука

Видимо, с появлением паучьих сил ходить в местную «Шестёрочку» стало удобнее

Альтернативный Веном

У местного Венома своя история возникновения

В российском дубляже мультсериала про Человека-паука, на котором и вырос художник, Венома называли Чёрной смертью.

Сражение с бандитами

Местные стражи порядка не особо рады Северному пауку

Альтернативная история получения паучьих сил

Мощный электрический разряд случайным образом оказался катализатором, «ключом», активировавшим некое вещество в его крови и запустившим мутацию.

Особо внимательные смогут найти здесь Человека-паука

А ещё более внимательные — забавные отсылки в объявлениях.

Вскоре Северный паук получил свой первый комикс

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Метки: интересно   комикс   креатив   супергерои   творчество   человек паук   
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6  комментариев
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14k
Antique computer Час назад
Выглядит красиво, конечно, но я ни разу не видел паука, который бы вырабатывал паутину при температуре ниже хотя бы 5 градусов по цельсию.
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6k
vasilykopkov 11 минут назад
Хорошо нарисовано, но все не осилил.
Букв очень много :)...
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958
ruslan d 13 минут назад
А неплохо
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−6
печник 19 минут назад
унылое говно
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4k
Наталья 52 минуты назад
А мне понравилось.
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7k
Echo Час назад
Зимой в Сибире он просто бы в спячку впал
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Alex Chebrikov

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