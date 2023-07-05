Российский художник представил, как выглядел бы Человек-паук, если бы жил в Сибири в начале 2000-х 

Поклонники Marvel знают, что есть множество разных вселенных, в каждой из которых есть свой Человек-паук. В своё время (в особенности после выхода мультфильмов «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных») разные художники создавали своих персонажей — альтернативных Людей-пауков. Но, как правило, дело ограничивалось парой фан-артов. А художник из Санкт-Петербурга Евгений Зубков пошёл дальше. Он создал отдельный проект об альтернативном Человеке-пауке в реалиях сибирского городка.

Сам Евгений вырос в маленьком городе Алейск в Алтайском крае. Основным развлечением будущего художника, по его словам, была видеокассета с мультсериалом «Человек-Паук» 1994-1998 годов. Мальчик стоял у окна и представлял, какими были бы приключения Паука, который никогда не видел небоскрёбов. Так что этот проект можно считать успешным воплощением детской мечты.

Северный паук собственной персоной