Российский художник представил, как выглядел бы Человек-паук, если бы жил в Сибири в начале 2000-х 

В комиксах Marvel существует множество параллельных реальностей с самыми разными альтернативными версиями Человека-Паука. Художник Евгений Зубков создал отдельный проект об альтернативном Человеке-пауке в реалиях сибирского городка.
Поклонники Marvel знают, что есть множество разных вселенных, в каждой из которых есть свой Человек-паук. В своё время (в особенности после выхода мультфильмов «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных») разные художники создавали своих персонажей — альтернативных Людей-пауков. Но, как правило, дело ограничивалось парой фан-артов. А художник из Санкт-Петербурга Евгений Зубков пошёл дальше. Он создал отдельный проект об альтернативном Человеке-пауке в реалиях сибирского городка.
Сам Евгений вырос в маленьком городе Алейск в Алтайском крае. Основным развлечением будущего художника, по его словам, была видеокассета с мультсериалом «Человек-Паук» 1994-1998 годов. Мальчик стоял у окна и представлял, какими были бы приключения Паука, который никогда не видел небоскрёбов. Так что этот проект можно считать успешным воплощением детской мечты.
Северный паук собственной персоной
Рабочий стол сибирского супергероя
Битва с местным злодеем
Похоже, старушка на заднем плане видит такие сражения каждый день.
В этой вселенной есть свой Джей Джон Джеймсон, мечтающий добраться до паука
Видимо, с появлением паучьих сил ходить в местную «Шестёрочку» стало удобнее
Альтернативный Веном
У местного Венома своя история возникновения
В российском дубляже мультсериала про Человека-паука, на котором и вырос художник, Венома называли Чёрной смертью.
Сражение с бандитами
Местные стражи порядка не особо рады Северному пауку
Альтернативная история получения паучьих сил
Мощный электрический разряд случайным образом оказался катализатором, «ключом», активировавшим некое вещество в его крови и запустившим мутацию.
Особо внимательные смогут найти здесь Человека-паука
А ещё более внимательные — забавные отсылки в объявлениях.
Вскоре Северный паук получил свой первый комикс
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Букв очень много :)...