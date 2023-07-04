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Отец сделал для сыновей кровать-чердак из дерева, которое они сами собрали в лесу

Отец сделал для сыновей кровать-чердак из дерева, которое они сами собрали в лесу

Автор:
04 июля 2023 14:43
Сообщество : Жизнь
Метки: браво отец   дети и родители   кровать чердак   мебель для детской   отец молодец   папа и сын   родители и дети   своими руками   
1199
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Когда дети маленькие, они верят в то, что их родители могут достать Луну с неба и вообще исполнить любое их желание. Они хотят гигантский дом на дереве или дом для кукол, но чтобы «как настоящий». И самое классное в этом то, что иногда желания детей и возможности родителей совпадают! Как в этом случае, когда папа сделал для сыновей обалденную двухъярусную кровать своими руками.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: браво отец   дети и родители   кровать чердак   мебель для детской   отец молодец   папа и сын   родители и дети   своими руками   
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3  комментария
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2k
RaiJu Час назад
Норм, ваще
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9k
Павел 23 минуты назад
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310k
Adat 41 минуту назад
по моему там три этажа
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