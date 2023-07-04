Отец сделал для сыновей кровать-чердак из дерева, которое они сами собрали в лесу

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Когда дети маленькие, они верят в то, что их родители могут достать Луну с неба и вообще исполнить любое их желание. Они хотят гигантский дом на дереве или дом для кукол, но чтобы «как настоящий». И самое классное в этом то, что иногда желания детей и возможности родителей совпадают! Как в этом случае, когда папа сделал для сыновей обалденную двухъярусную кровать своими руками.
Всё началось со сбора древесины в лесу. Какое счастье, что рядом с домом есть такое место, где можно найти всякие нужные вещи
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Мало того, что их папа сам мастерит для них кровать-чердак. Они ему помогают и будут помнить об этом много-много лет!
Отец шлифует детали будущей конструкции. Они не обязательно должны быть идеальными, но обязательно — прочными
Медленно, но верно замысел начинает воплощаться в реальности. Эти кровати должны прослужить долго
Источник: — переведено специально для fishki.net
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