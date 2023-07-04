Отец сделал для сыновей кровать-чердак из дерева, которое они сами собрали в лесу

Когда дети маленькие, они верят в то, что их родители могут достать Луну с неба и вообще исполнить любое их желание. Они хотят гигантский дом на дереве или дом для кукол, но чтобы «как настоящий». И самое классное в этом то, что иногда желания детей и возможности родителей совпадают! Как в этом случае, когда папа сделал для сыновей обалденную двухъярусную кровать своими руками.