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Гарик Петров и Ричард Гррр: 30 бюджетных копий знаменитостей

Гарик Петров и Ричард Гррр: 30 бюджетных копий знаменитостей

Автор:
03 июля 2023 23:12
Сообщество : Юмор
Метки: Двойники знаменитостей   Юмор   бюджетные звезды   звезды   клоны   копии звезд   
1923
31

Говорят, двойник есть у каждого. Вот только у обычного человека минимум шансов его встретить или хотя бы просто о нем узнать, чего не скажешь о знаменитостях — о них в этом случае заботятся поклонники, которые делятся в соцсетях снимками прохожих и знакомых, безумно похожих на мировых звезд. Таким фото «бюджетных версий знаменитостей» даже посвящено отдельное сообщество на Reddit.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Двойники знаменитостей   Юмор   бюджетные звезды   звезды   клоны   копии звезд   
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8  комментариев
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Час назад
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 23 минуты назад
Комментарий к фото
это мальчик..который за мячиками бегает..должность?
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58k
Александр 37 минут назад
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2k
vijilante Час назад
Меня одного так трава штырит , или ВСЕ нихрена не поняли ?!?!
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150
Уверенный пользователь Час назад
ниче не понял( о чем пост? фото каких то людей и дурацкие подписи, что это было?
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19k
Александр 2 часа назад
С Тейлор Свифт была целая теория
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