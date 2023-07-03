Гарик Петров и Ричард Гррр: 30 бюджетных копий знаменитостей

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Говорят, двойник есть у каждого. Вот только у обычного человека минимум шансов его встретить или хотя бы просто о нем узнать, чего не скажешь о знаменитостях — о них в этом случае заботятся поклонники, которые делятся в соцсетях снимками прохожих и знакомых, безумно похожих на мировых звезд. Таким фото «бюджетных версий знаменитостей» даже посвящено отдельное сообщество на Reddit.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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