14 примеров того, что природа - мощь, и она всегда возьмёт своё

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Как бы человек не старался ограничить природу, она всегда берёт своё. Настолько мощную силу остановить невозможно. Даже на пустыре однажды появится новая жизнь.
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