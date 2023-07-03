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14 примеров того, что природа - мощь, и она всегда возьмёт своё

14 примеров того, что природа - мощь, и она всегда возьмёт своё

Автор:
03 июля 2023 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: дерево поглотило   мощь   природа   природа берет свое   природа сильна   сила природы   
1635
15

Как бы человек не старался ограничить природу, она всегда берёт своё. Настолько мощную силу остановить невозможно. Даже на пустыре однажды появится новая жизнь.

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Метки: дерево поглотило   мощь   природа   природа берет свое   природа сильна   сила природы   
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6  комментариев
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11k
Властелин 57 минут назад
А никто и не сомневался.
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127
Александр Шевченко 40 минут назад
Человек, это часть природы. Неразумная, эгоистичная, но часть
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1k
MrAnderson 49 минут назад
Природа бессмертная , а человек смертен...
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8k
Trenzel2003 Час назад
Грибы ,мог, растения, деревья, потом уже власть животных. Место человеку не найдется в природе. Конечно если человек не поумнеет и не станет частью природы. (Я не призываю снимать штаны и бегать как ветхозаветный Адам голым в лесу!)
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