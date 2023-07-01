Сообщается, что все участники заплыва обязаны перед участием в мероприятии предоставить медсправки о состоянии здоровья и допуску к соревнованиям. В прошлом году, как отмечают местные СМИ, главный прокурор Чувашии без проблем преодолел дистанцию в 2,2 км через Волгу менее чем за час. Андрею Фомину было 57 лет.

Генпрокурор Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выразили глубокие соболезнования родным и близким Андрея Фомина, отмечается в сообщении ведомства.