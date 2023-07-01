По предварительным данным, у него не выдержало сердце.
Известно, что прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин ежегодно участвовал в заплыве Chebswim через Волгу. По предварительным данным, в 150 метрах от противоположного берега, в конце заплыва на 2200 метров, у мужчины остановилось сердце. На берег его вытащили уже в бессознательном состоянии. Отмечается, что прокурор был в гидрокостюме и со спасательным буем. В Генеральной прокуратуре России подтвердили информацию о случившемся.
1 июля 2023 года ушел из жизни государственный советник юстиции 3 класса, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации Андрей Валерьевич Фомин
Источник:
Сообщается, что все участники заплыва обязаны перед участием в мероприятии предоставить медсправки о состоянии здоровья и допуску к соревнованиям. В прошлом году, как отмечают местные СМИ, главный прокурор Чувашии без проблем преодолел дистанцию в 2,2 км через Волгу менее чем за час. Андрею Фомину было 57 лет.
Генпрокурор Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выразили глубокие соболезнования родным и близким Андрея Фомина, отмечается в сообщении ведомства.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Не доплыл? Захлебнулся? Скорбеть не буду, слов сочувствия не пророню.. Даже если лично он и был святым, и ничего плохого не сделал, то будучи на таком посту - даже не попытался как-то и что-то изменить, сидел себе такой удобный человек, получал зарплату и вовремя отводил глаза в сторону. Сдох, ну и пёс с ним.
*Кремлеботы, и прочие лизоблюды с квасными патриотами, мы с вами на этом ресурсе давно вместе - даже вам, с вашим крошечным пропитым мозгом, должно уже было стать понятно, что на ваши высеры я даже отвечать не собираюсь, ибо это ниже моего достоинства, как советского человека - общаться со всякой швалью. Но, вы можете поставить свои минусик бессильной злобы, это меня всегда радует, я прям улыбаюсь представляя как в отсутствие аргументированного ответа, у вас либо понос изо рта, либо вообще нет слов и вам ну хоть как-то надо свой негатив куда-то деть. Так что - дерзайте. :)
Мне больше нравиться это высказывание !
Гимнастика это полная чушь. Здоровым она не нужна, а больным противопоказана.“ Генри Форд
Видите разврат? А он есть!