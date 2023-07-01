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Самый большой рубин продали на аукционе в Нью-Йорке

Самый большой рубин продали на аукционе в Нью-Йорке

Автор:
01 июля 2023 10:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аукцион   в мире   драгоценный камень   интересно   любопытно   рубин   
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Самый большой рубин массой 55.22 карата был продан на аукционе за $35 миллионов в Нью-Йорке.

Редчайший драгоценный камень Estrela de Fura ушел с молотка уже через 90 секунд после старта торгов сообщает издание Народная Воля Онлайн.

Драгоценный камень, который стал самым крупным в истории рубином ювелирного качества, обнаружили в июле 2022 года в Африке.

Рубин в одной из шахт Мозамбика добыла канадская компания Fura Gems, которая назвала Estrela de Fura «самым ценным и важным» и «чрезвычайно редким» камнем.

Первоначально рубин весил 101 карат, что почти вдвое больше, чем в его нынешнем виде. Камню придали симметричную форму и отполировали, за счет чего улучшили его цвет и блеск перед выпуском на рынок. Это привело к появлению «ярких красных оттенков из-за множественных внутренних отражений», отметили в Швейцарском геммологическом институте.

Архивное видео с выставки в Гонконге


«Цвет, насыщенность, прозрачность и другие качества, присущие рубинам, превратили этот камень в великолепное и прекрасное произведение искусства».


Уни Ким, сотрудница аукционного дома Sotheby’s

Источник:

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Метки: аукцион   в мире   драгоценный камень   интересно   любопытно   рубин   
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2  комментария
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374
Maxim Russo 20 минут назад
"Самый крупный рубин ПРИРОДНОГО происхождения" - вот какой должен быть заголовок! Я ЗАНУДА!!!
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74
Александра С 17 минут назад
И за сколько толкнули?
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