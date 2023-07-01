Самый большой рубин продали на аукционе в Нью-Йорке

Первоначально рубин весил 101 карат, что почти вдвое больше, чем в его нынешнем виде. Камню придали симметричную форму и отполировали, за счет чего улучшили его цвет и блеск перед выпуском на рынок. Это привело к появлению «ярких красных оттенков из-за множественных внутренних отражений», отметили в Швейцарском геммологическом институте.