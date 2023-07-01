Самый большой рубин продали на аукционе в Нью-Йорке

Самый большой рубин массой 55.22 карата был продан на аукционе за $35 миллионов в Нью-Йорке.
Редчайший драгоценный камень Estrela de Fura ушел с молотка уже через 90 секунд после старта торгов сообщает издание Народная Воля Онлайн.
Драгоценный камень, который стал самым крупным в истории рубином ювелирного качества, обнаружили в июле 2022 года в Африке.
Рубин в одной из шахт Мозамбика добыла канадская компания Fura Gems, которая назвала Estrela de Fura «самым ценным и важным» и «чрезвычайно редким» камнем.
Первоначально рубин весил 101 карат, что почти вдвое больше, чем в его нынешнем виде. Камню придали симметричную форму и отполировали, за счет чего улучшили его цвет и блеск перед выпуском на рынок. Это привело к появлению «ярких красных оттенков из-за множественных внутренних отражений», отметили в Швейцарском геммологическом институте.
Архивное видео с выставки в Гонконге
«Цвет, насыщенность, прозрачность и другие качества, присущие рубинам, превратили этот камень в великолепное и прекрасное произведение искусства».
Уни Ким, сотрудница аукционного дома Sotheby’s
Источник:
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь