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"Бедное животное!": Бритни Спирс опубликовала странное видео с собакой

"Бедное животное!": Бритни Спирс опубликовала странное видео с собакой

Автор:
30 июня 2023 10:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   бритни спирс   интересное   секс   странное   фото   шоу бизнес   
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Когда-то Бритни Спирс была знаменита на весь мир. Талантливая красавица со звонким голосом блистала во многих странах. Но слава не всегда бывает полезна. Бритни пристрастилась к наркотикам, потеряла над своей жизнью контроль, лишилась сыновей. Вот уже несколько лет Бритни публикует на своей странице в социальных сетях странные видео.

На этот раз Бритни опубликовала в запрещённой сети видео, которое, наверное, кажется ей невероятно милым. На нём звезда в милой шляпке и платье играет с псом. Но есть некоторые моменты, которые насторожили подписчиков.

На видео Бритни одета в довольно милый сарафан, из которого сильно торчит нижнее бельё. Это не вяжется с её милым образом. Может быть таким образом она пытается быть сексуальной, но пока не получается.

Интересно, что во время "игр" с собакой, Бритни смотрит только в камеру. Она фальшиво улыбается, фальшиво жмякает пса, играя на камеру. Может быть, её целью было снять милое видео, а получилось наглядное пособие для психотерапевтов.

Подписчики сочли видео очень странным. Но не особо удивились, ведь Бритни часто публикует странные ролики. Чего только стоят её танцы перед камерой.

Сексуально? Нет. Странно? Да.


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Метки: Видео   бритни спирс   интересное   секс   странное   фото   шоу бизнес   
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29  комментариев
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7k
sedoisever Час назад
Психиатр нужен тем, кто даже в таких видео находит, что обсосать и протащить в "шокирующие новости"...
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56k
Олег 2 минуты назад
баба как баба за 40. С придурью, как все....
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9k
SuperTroll 3 минуты назад
Тема сисек раскрыта не полностью. Я не доволен
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1k
Тимур 21 минуту назад
Ничего не увидел, о чём стоило вообще создать этот пост. Нормально держится деваха и в свои 40 очень даже хороша.
Пусть молодежь дальше ссыт кипятком от Джастина Бибера или у нас от Макса Коржа и Жигана.
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Такой смешной у неё градиент загара: от тёмного к светлому

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88k
Феофан Полчаса назад
Ну, покемониха как всегда. Сопрет откуда-нибудь, не прочитает и выложит.
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6k
Leo Sun Полчаса назад
"Талантливая красавица со звонким голосом блистала во многих странах".

Каким "звонким"?
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3k
Ежик 36 минут назад
Включил без звука оба видео. На первом непонятно, нахрена рот везде так открывать? на втором, если не знать, что это типа "танец", то на зарядку похоже...
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4k
vfrcbvec 39 минут назад
А в психушках разве телефоны не отнимают?
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2k
Lena 39 минут назад
Мне иногда кажется, что самой адекватной и искренней она была в свой самый худший период. Когда разбивала с удовольствием и злостью стекла в машине папараци, когда сбривала свои нарощенные блондинистые кудри... До этого была - молодая игрушечная Барби с наигранной улыбкой. А сейчас перезрелая Барби, которая не прочь вернуть былую славу, но как сделать это достойно она не знает. Только и умеет неискренне улыбаться и кривляться. Кстати, как актриса она никакая. Вот и перед камерой не умеет себя вести без режиссера. Печально все это. Искренне желаю Бритни счастья!
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2k
kuchipachi 48 минут назад
я уж не знаю чем это видео страннее тех же фотографий в зеркале в лифте, в туалете и еще хрен знает где. и все девушки/женщины выставляют свои прелести напоказ. тут, понятное дело, игра на камеру, но не вижу в этом ничего криминального. второе видео вызывает больше вопросов, чем первое
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23k
AzuveR 49 минут назад
"Бритни пристрастилась к наркотикам, потеряла над своей жизнью, лишилась сыновей."
Так и не понял ,что она потеряла над своей жизнью.
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16k
Smiley 51 минуту назад
Покемониха в своём репертуаре....
ЧТО она потеряла?

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16k
Smiley 54 минуты назад
У неё ломка?
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10k
Dabus 55 минут назад
Это вы просто не видели док. фильма о ней и о том как ещё до отъезда кукухи, она жила со своими родителями в их семейном доме. Более пластиковой и искусственной барби чем она, вы не увидели бы даже на полке в магазине игрушек. Все её улыбки, фразы и ужимки - были абсолютно выученно-фальшиво-искуственные, что бы это перманентно был идеальный образ белой-студентки-богатых-родителей-как-в-кино. Родители сами её такой воспитали, и она в этом образе мысли и общения находилась 24/7 с самого детства.
И именно из-за такого пластикового зажима и образа жизни у неё в итоге башню и свернуло, и в какой-то момент она стала сознательно рушить этот "идеальный" пластиковый образ конкретно пустившись во все тяжкие и воюя с родителями.
Но видимо, прошлые навыки всё равно сидят у неё так глубоко на подкорке, что когда нужно для камер - она легко их включает обратно ...
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14k
FatZilla 58 минут назад
Кто-нибудь, познакомьте её с Паниным. Он, кажется, тоже где-то за границей сейчас. Они найдут общий язык.
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2k
smokes Час назад
Ни чего странного не вижу.. сами попробуйте без хореографа пред зеркалом потанцевать, или на видео снять, думаю не на много лучше получится.. а с песелем.. ну да попытка играть на камеру.. но опять же на уровне любительского видео..
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1k
Виталий Час назад
Классные сиськи.
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14k
Shtoppi Час назад
одна из многих демонстрация того, что не все умеют снимать видео без сценария, режиссера и съемочной группы. только и всего.
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926
ruslan d 2 часа назад
А что не так ?
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60k
pynh 2 часа назад
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