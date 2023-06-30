"Бедное животное!": Бритни Спирс опубликовала странное видео с собакой

Когда-то Бритни Спирс была знаменита на весь мир. Талантливая красавица со звонким голосом блистала во многих странах. Но слава не всегда бывает полезна. Бритни пристрастилась к наркотикам, потеряла над своей жизнью контроль, лишилась сыновей. Вот уже несколько лет Бритни публикует на своей странице в социальных сетях странные видео.
На этот раз Бритни опубликовала в запрещённой сети видео, которое, наверное, кажется ей невероятно милым. На нём звезда в милой шляпке и платье играет с псом. Но есть некоторые моменты, которые насторожили подписчиков.
На видео Бритни одета в довольно милый сарафан, из которого сильно торчит нижнее бельё. Это не вяжется с её милым образом. Может быть таким образом она пытается быть сексуальной, но пока не получается.
Интересно, что во время "игр" с собакой, Бритни смотрит только в камеру. Она фальшиво улыбается, фальшиво жмякает пса, играя на камеру. Может быть, её целью было снять милое видео, а получилось наглядное пособие для психотерапевтов.
Подписчики сочли видео очень странным. Но не особо удивились, ведь Бритни часто публикует странные ролики. Чего только стоят её танцы перед камерой.
Сексуально? Нет. Странно? Да.
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Пусть молодежь дальше ссыт кипятком от Джастина Бибера или у нас от Макса Коржа и Жигана.
Каким "звонким"?
Так и не понял ,что она потеряла над своей жизнью.
ЧТО она потеряла?
И именно из-за такого пластикового зажима и образа жизни у неё в итоге башню и свернуло, и в какой-то момент она стала сознательно рушить этот "идеальный" пластиковый образ конкретно пустившись во все тяжкие и воюя с родителями.
Но видимо, прошлые навыки всё равно сидят у неё так глубоко на подкорке, что когда нужно для камер - она легко их включает обратно ...