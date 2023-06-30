"Бедное животное!": Бритни Спирс опубликовала странное видео с собакой

На этот раз Бритни опубликовала в запрещённой сети видео, которое, наверное, кажется ей невероятно милым. На нём звезда в милой шляпке и платье играет с псом. Но есть некоторые моменты, которые насторожили подписчиков.

На видео Бритни одета в довольно милый сарафан, из которого сильно торчит нижнее бельё. Это не вяжется с её милым образом. Может быть таким образом она пытается быть сексуальной, но пока не получается.

Интересно, что во время "игр" с собакой, Бритни смотрит только в камеру. Она фальшиво улыбается, фальшиво жмякает пса, играя на камеру. Может быть, её целью было снять милое видео, а получилось наглядное пособие для психотерапевтов.