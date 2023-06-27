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Студия Disney потеряла на создании ЛГБТ-мультфильмов 890 миллионов долларов

Студия Disney потеряла на создании ЛГБТ-мультфильмов 890 миллионов долларов

Автор:
27 июня 2023 23:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Disney   ЛГБТ   мультфильмы   потери   релизы   русалочка   ценности   
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Корпорации, выбравшие шагать в ногу с "толерантной" повесткой, на самом деле, бегут по граблям. Вот и студия Disney повторяет путь производителя пива Bud, уже потерявшего на этой теме 5 миллиардов долларов, но упорно игнорирующего проблему. Последние релизы, некогда одной из лучших мутипликационных студий мира, уже показали, что ни дети, ни их родители такие сказки видеть не хотят. Но кто же их будет спрашивать?

Какие именно мульфильмы провалились в прокате не сообщается, но и без этого очевидно, что это чернокожая «Русалочка» и новый фильм Disney Pixar про бесполого "Элементаля», в котором персонажи "борются" с расизмом и ксенофобией. На его создание было потрачено около 200 миллионов долларов, а в прокате он принес лишь 29,5 млн долларов.

И где-то ещё маячит Золушка с черной феей-трансгендером.

Всё это безобразие происходит на фоне растущего долга студии, который составляет уже более $70 миллиардов. При том что ранее уже были уволены 7000 сотрудников.

Впрочем, в отличие от производителя пива, производитель детских сказок, похоже, кое-какие выводы для себя сделал: несколько дней назад, пишут СМИ, из студии была уволена Латондра Ньютон, которая более шести лет была старшим вице-президентом и директором по гендерному разнообразию. Нового директора по разнообразию даже не ищут.

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Метки: Disney   ЛГБТ   мультфильмы   потери   релизы   русалочка   ценности   
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6  комментариев
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14k
Shtoppi 46 минут назад
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14k
net 11 минут назад
Элементарно кстати неплохой мультик. Где там бесполое существо нашли? в конце там любовь. Или водяной человечек в детском мультике должен бегать с яйцами наперевес? Там конечно можно притянуть борьбу с расизмом, но эта тема оночень а древняя как сам кинематограф. Ты не такой как остальные, но это не повод добиться любых высот.
И фильм кстати еще в прокате и уже собрал 120млн, это конечно далеко не 29
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 15 минут назад
так им и надо до.....ы
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10k
Летучий Мыш 38 минут назад
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8k
Дмитрий 42 минуты назад
Долг 70 лярдов. Потратили 200, получили 29! Разве здесь нужны какие то замечания? Верной дорогой идут товарищи!!! Продолжайте идти в ......!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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