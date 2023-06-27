Студия Disney потеряла на создании ЛГБТ-мультфильмов 890 миллионов долларов

Корпорации, выбравшие шагать в ногу с "толерантной" повесткой, на самом деле, бегут по граблям. Вот и студия Disney повторяет путь производителя пива Bud, уже потерявшего на этой теме 5 миллиардов долларов, но упорно игнорирующего проблему. Последние релизы, некогда одной из лучших мутипликационных студий мира, уже показали, что ни дети, ни их родители такие сказки видеть не хотят. Но кто же их будет спрашивать?
Какие именно мульфильмы провалились в прокате не сообщается, но и без этого очевидно, что это чернокожая «Русалочка» и новый фильм Disney Pixar про бесполого "Элементаля», в котором персонажи "борются" с расизмом и ксенофобией. На его создание было потрачено около 200 миллионов долларов, а в прокате он принес лишь 29,5 млн долларов.
И где-то ещё маячит Золушка с черной феей-трансгендером.
Всё это безобразие происходит на фоне растущего долга студии, который составляет уже более $70 миллиардов. При том что ранее уже были уволены 7000 сотрудников.
Впрочем, в отличие от производителя пива, производитель детских сказок, похоже, кое-какие выводы для себя сделал: несколько дней назад, пишут СМИ, из студии была уволена Латондра Ньютон, которая более шести лет была старшим вице-президентом и директором по гендерному разнообразию. Нового директора по разнообразию даже не ищут.
Источник:
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И фильм кстати еще в прокате и уже собрал 120млн, это конечно далеко не 29