Студия Disney потеряла на создании ЛГБТ-мультфильмов 890 миллионов долларов

Какие именно мульфильмы провалились в прокате не сообщается, но и без этого очевидно, что это чернокожая «Русалочка» и новый фильм Disney Pixar про бесполого "Элементаля», в котором персонажи "борются" с расизмом и ксенофобией. На его создание было потрачено около 200 миллионов долларов, а в прокате он принес лишь 29,5 млн долларов.

И где-то ещё маячит Золушка с черной феей-трансгендером.