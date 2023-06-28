Власти Южной Кореи одним росчерком пера заставили своих граждан помолодеть на 1-2 года

В Южной Корее упразднили "корейский возраст". Раньше в стране в день появления человека на свет ему сразу же исполнялся год. Еще один год добавляли в первый день нового года. Так что дети, рожденные в декабре, после наступления нового года были уже 2-хлетними.
Продлить пенсионный возраст можно по-разному. Как в России, как во Франции или как в Южной Корее. Там, с 28 июня, отказались от традиционной системы подсчета возраста и перешли на международные стандарты. Нововведения анонсировали власти страны.
С отказом от системы "корейского возраста" все граждане страны помолодели за один день на 1-2 года: ранее в республике было принято считать, что человеку исполняется год в день его рождения. Плюс ещё один год добавлялся сразу после наступления первого в жжизни человека нового года.
Совсем парадоксально ситуация складывалась для тех корейцев, кто родился 31 декабря. Уже на следующий день с 1 января по корейской системе им было уже два года, хотя реально они прожили лишь сутки.
Новый стандарт будут применять в судебной и административной сфере, но он не затронет вопросы призыва на военную службу, запрета на употребление алкоголя или начала обучения в школе.
Как пояснил министр законодательства Ли Ван Гю:
Единая система подсчета возраста значительно сократит социальные издержки, которые были понесены из-за нескольких систем подсчета возраста.
Dопрос о трактовке возраста долго вызывал экономические и социальные споры. Например была неясность по поводу того, как определять, когда человек выходит на пенсию или когда ему можно вводить "понижающий коэффициент" за возраст при выплате заработной платы. Некоторые компании РК ввели систему, согласно которой с 56 лет не уходящим на пенсию сотрудникам платили все меньше и меньше.
Источник:
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