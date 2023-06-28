Власти Южной Кореи одним росчерком пера заставили своих граждан помолодеть на 1-2 года

Продлить пенсионный возраст можно по-разному. Как в России, как во Франции или как в Южной Корее. Там, с 28 июня, отказались от традиционной системы подсчета возраста и перешли на международные стандарты. Нововведения анонсировали власти страны.

С отказом от системы "корейского возраста" все граждане страны помолодели за один день на 1-2 года: ранее в республике было принято считать, что человеку исполняется год в день его рождения. Плюс ещё один год добавлялся сразу после наступления первого в жжизни человека нового года.

Совсем парадоксально ситуация складывалась для тех корейцев, кто родился 31 декабря. Уже на следующий день с 1 января по корейской системе им было уже два года, хотя реально они прожили лишь сутки.