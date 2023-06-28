В соцсетях завирусился брутальный тайваньский суп «рамен "Годзилла"»

Раменная в Юньлине, Тайвань, недавно представила новинку в меню, которая вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях.
Азия последнее время радует безумными рецептами — то японский ютубер сварит бульон из ядовитых медуз, то в тайваньском ресторане подадут суп с «Чужим»… В этот раз снова отличился именно Тайвань — один местный ресторанчик теперь предлагает посетителям отведать блюдо, получившее название «рамен “Годзилла”». Говорят, что в этом супе более 40 разных специй, но главным его ингредиентом без всяких сомнений является тушеная лапа крокодила, грозно выглядывающая из тарелки.
Ресторан объявил о новинке на своей странице в Facebook*, где пост быстро завирусился. По словам создателей «Годзилла Рамен», они вдохновились популярным раменом с изоподом, о котором в конце прошлого месяца говорил, кажется, каждый человек на Тайване. В поисках такого же внимания владелица раменной в городе Доулю, тайваньский уезд Юньлинь, придумала еще более шокирующее блюдо.
Научившись готовить крокодиловый суп во время поездки в Таиланд, владелица раменной «Ведьмин кот» разработала рецепт рамена «Годзилла» и начала продвигать его в интернете — надо сказать, с большим успехом. Фотографии мисок супа с торчащими из них крокодильими лапами со скоростью лесного пожара распространились в тайваньских социальных сетях и даже за границей.
Источник: Facebook (запрещён в РФ)
Сообщается, что лапы для этого рамена поставляются с крокодиловой фермы в Тайдуне, но она может поставлять достаточное количество ингредиентов только для пары мисок рамена в день, поэтому блюдо необходимо заказывать заранее. Одна тарелка стоит 1500 тайваньских долларов (около 4 тысяч рублей). Судя по всему, в ресторане также есть «плата за пищевые отходы» в размере 100 тайваньских долларов для людей, которые заказывают блюдо исключительно для того, чтобы сфотографироваться, и оставляют его нетронутым.
Источник: Facebook (запрещён в РФ)
Хотя рамен «Годзилла» и привлек много внимания, в сети отзывы до сих пор были в основном негативными: многие обвиняют раменную «Ведьмин кот» в бесстыдном маркетинге. «Это просто ужас! Кто рискнет это съесть?! Даже смотреть на это страшно!», — прокомментировал один пользователь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тогда ели не задумываясь, но сейчас это бы тоже выглядело криповато.
Рассказываю, как лапы сперва подпаливали на газовой плите, а потом, вареные, обгрызали...
А я складывал коготки около тарелки. Многие молодые в шок впадают, мол, это же отходы...
Золотые времена были, когда дружили с сша