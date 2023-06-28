В соцсетях завирусился брутальный тайваньский суп «рамен "Годзилла"»

Ресторан объявил о новинке на своей странице в Facebook*, где пост быстро завирусился. По словам создателей «Годзилла Рамен», они вдохновились популярным раменом с изоподом, о котором в конце прошлого месяца говорил, кажется, каждый человек на Тайване. В поисках такого же внимания владелица раменной в городе Доулю, тайваньский уезд Юньлинь, придумала еще более шокирующее блюдо.

Научившись готовить крокодиловый суп во время поездки в Таиланд, владелица раменной «Ведьмин кот» разработала рецепт рамена «Годзилла» и начала продвигать его в интернете — надо сказать, с большим успехом. Фотографии мисок супа с торчащими из них крокодильими лапами со скоростью лесного пожара распространились в тайваньских социальных сетях и даже за границей.