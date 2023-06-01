Ютубер отловил и съел смертоносную медузу ради лайков

Японский ютубер недавно оказался в центре скандала, опубликовав видео, в котором он готовит и ест бульон, приготовленный из десятков смертоносных физалий.
Популярный японский ютубер homosapi (ホモサピ) подвергся критике за безответственность — эксперты в области морской флоры и фауны считают, что своим поступком ютубер популяризирует приготовление и употребление в пищу одного из самых опасных морских организмов в мире. Португальский кораблик или физалия, которого обычно называют просто медузой, на самом деле является морским гидрозоем — организмом, состоящим из более мелких единиц, которые генетически идентичны, но выполняют разные функции. Португальский кораблик славится своим болезненным укусом, достаточно мощным, чтобы убить большинство животных, а иногда даже людей. Это явно не та особь, к которой хочется подойти поближе, не говоря уже о том, чтобы поймать и приготовить, но чего не сделаешь ради лайков…
В вирусном ролике homosapi рассказывает своему миллиону подписчиков, что ему пришла в голову «блестящая» идея сварить бульон из португальского кораблика. Зная, что это наверняка привлечет внимание всего интернета, он решил заснять процесс на видео. Ютубер отыскал пляж, где на берег часто выбрасывает португальские кораблики, отправился туда с друзьями и подобрал несколько таких существ, похожих на голубые воздушные шары.
Тщательно вымыв их, ютубер приступил к готовке — сначала он кипятил существ в воде, пока они не растворились в желеобразную массу. Затем он готовил это желе на открытом огне в течение нескольких секунд, после чего смешал с овощами, соусами и порошком, похожим на глутамат натрия. Далее он попробовал необычное блюдо и заявил, что вкус напоминает ему гребешки. Ютубер пока не сообщал о каких-либо побочных эффектах деликатеса.
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Эксперты по морской флоре и фауне негативно отреагировали на видео homosapi и предостерегли зрителей, чтобы те не думали следовать примеру ютубера. Хотя технически португальские кораблики действительно можно употреблять в пищу, если их достаточно долго кипятить, чтобы нейтрализовать токсин на основе белка, это все еще очень опасно —если ошибиться с температурой или временем приготовления, яд никуда не денется.
Сюхей Икэда, заводчик медуз в Аквариуме Камо в городе Цуруока, заявил, что существует также опасность вдыхания яда через пары во время приготовления португальских корабликов. И даже если токсин окажется не смертельным, употребление этих существ в пищу может вызвать серьезную аллергическую реакцию и затруднение дыхания.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"если ошибиться с температурой"
чиивоо б*лядь?
Сейчас, благодаря интернету, и таким как автор этого поста, об этом должны (просто обязаны!) знать все!
Итого: нахрена постить про дебила!?
А вообще похоже, что этот homosapi не особенно sapi. А может, даже и не homo - кто их, извращуг японских, разберет?