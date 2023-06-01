Ютубер отловил и съел смертоносную медузу ради лайков

В вирусном ролике homosapi рассказывает своему миллиону подписчиков, что ему пришла в голову «блестящая» идея сварить бульон из португальского кораблика. Зная, что это наверняка привлечет внимание всего интернета, он решил заснять процесс на видео. Ютубер отыскал пляж, где на берег часто выбрасывает португальские кораблики, отправился туда с друзьями и подобрал несколько таких существ, похожих на голубые воздушные шары.

Тщательно вымыв их, ютубер приступил к готовке — сначала он кипятил существ в воде, пока они не растворились в желеобразную массу. Затем он готовил это желе на открытом огне в течение нескольких секунд, после чего смешал с овощами, соусами и порошком, похожим на глутамат натрия. Далее он попробовал необычное блюдо и заявил, что вкус напоминает ему гребешки. Ютубер пока не сообщал о каких-либо побочных эффектах деликатеса.