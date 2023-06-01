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Ютубер отловил и съел смертоносную медузу ради лайков

Ютубер отловил и съел смертоносную медузу ради лайков

Автор:
01 июня 2023 20:13
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Португальский кораблик   блогеры   дичь   медуза   новости   
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Японский ютубер недавно оказался в центре скандала, опубликовав видео, в котором он готовит и ест бульон, приготовленный из десятков смертоносных физалий.

Популярный японский ютубер homosapi (ホモサピ) подвергся критике за безответственность — эксперты в области морской флоры и фауны считают, что своим поступком ютубер популяризирует приготовление и употребление в пищу одного из самых опасных морских организмов в мире. Португальский кораблик или физалия, которого обычно называют просто медузой, на самом деле является морским гидрозоем — организмом, состоящим из более мелких единиц, которые генетически идентичны, но выполняют разные функции. Португальский кораблик славится своим болезненным укусом, достаточно мощным, чтобы убить большинство животных, а иногда даже людей. Это явно не та особь, к которой хочется подойти поближе, не говоря уже о том, чтобы поймать и приготовить, но чего не сделаешь ради лайков…

В вирусном ролике homosapi рассказывает своему миллиону подписчиков, что ему пришла в голову «блестящая» идея сварить бульон из португальского кораблика. Зная, что это наверняка привлечет внимание всего интернета, он решил заснять процесс на видео. Ютубер отыскал пляж, где на берег часто выбрасывает португальские кораблики, отправился туда с друзьями и подобрал несколько таких существ, похожих на голубые воздушные шары.

Тщательно вымыв их, ютубер приступил к готовке — сначала он кипятил существ в воде, пока они не растворились в желеобразную массу. Затем он готовил это желе на открытом огне в течение нескольких секунд, после чего смешал с овощами, соусами и порошком, похожим на глутамат натрия. Далее он попробовал необычное блюдо и заявил, что вкус напоминает ему гребешки. Ютубер пока не сообщал о каких-либо побочных эффектах деликатеса.

Эксперты по морской флоре и фауне негативно отреагировали на видео homosapi и предостерегли зрителей, чтобы те не думали следовать примеру ютубера. Хотя технически португальские кораблики действительно можно употреблять в пищу, если их достаточно долго кипятить, чтобы нейтрализовать токсин на основе белка, это все еще очень опасно —если ошибиться с температурой или временем приготовления, яд никуда не денется.

Сюхей Икэда, заводчик медуз в Аквариуме Камо в городе Цуруока, заявил, что существует также опасность вдыхания яда через пары во время приготовления португальских корабликов. И даже если токсин окажется не смертельным, употребление этих существ в пищу может вызвать серьезную аллергическую реакцию и затруднение дыхания.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Португальский кораблик   блогеры   дичь   медуза   новости   
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17  комментариев
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3k
poбт 2 часа назад
"если их достаточно долго кипятить"
"если ошибиться с температурой"
чиивоо б*лядь?
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1k
гоша гога Минуту назад
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14k
Мистер Фикс 7 минут назад
Ну что ж, это подтверждает теорию, что 90% ютуберов - идиоты
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3k
vagon1 9 минут назад
Раньше, если человек дебил, то об этом знали только близкие люди и друзья.
Сейчас, благодаря интернету, и таким как автор этого поста, об этом должны (просто обязаны!) знать все!
Итого: нахрена постить про дебила!?
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963
Mr White Man 20 минут назад
ютубер - это диагноз
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9k
Garpia121 Полчаса назад
Что за страсть у этих азиатов, все подряд в рот пихать.
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696
На_ник Полчаса назад
Ещё не забыт случай с поеданием летучих мышей, а тут... Да, ещё и вновь узкоглазый!
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1k
Alexander Gorn Полчаса назад
Сенсация! Японец сожрал португальский кораблик! Правительство Португалии выразило Японии решительный протест!
А вообще похоже, что этот homosapi не особенно sapi. А может, даже и не homo - кто их, извращуг японских, разберет?
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1k
Rom Полчаса назад
Да пусть жрет, что все переживают то так?
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5k
Евгений Д Час назад
чего дурень ради хайпа и популярности не сделает
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20k
Corvus Corax Час назад
За корабликов не скажу, не в теме... Но вот кураре можно есть ложками... ага... но не дай бог, попадет в кровь... Не, тоже не смертельно, если есть кому тебя дышать (искусственно, понятно, массаж сердца не нужен), скоро пройдет...
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5k
Трям Час назад
Да эти инопришеленцы вечно всякое говно жрут. Че возмущаться?
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