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Покупка продуктов в магазине с помощью радиоуправляемой машинки

Покупка продуктов в магазине с помощью радиоуправляемой машинки

Автор:
27 июня 2023 12:12
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   добро   магазин   позитив   покупка   хорошее настроение   
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Парень увидел в интернете видеоролики, где иностранцы с помощью радиоуправляемой машинки покупают продукты в магазине. Автор видео оценил креатив и решил посмотреть, как на подобное отреагируют в России.

В машинке находились деньги и записка. Игрушка, отвечающая «да» и «нет», подняла настроение сотрудникам магазина и покупателям.

Сгонял за покупками

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Метки: Видео   добро   магазин   позитив   покупка   хорошее настроение   
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3  комментария
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котегRUS Час назад
чот пивасика захотелось..
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