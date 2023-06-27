Покупка продуктов в магазине с помощью радиоуправляемой машинки

1127
1
2
Парень увидел в интернете видеоролики, где иностранцы с помощью радиоуправляемой машинки покупают продукты в магазине. Автор видео оценил креатив и решил посмотреть, как на подобное отреагируют в России.
В машинке находились деньги и записка. Игрушка, отвечающая «да» и «нет», подняла настроение сотрудникам магазина и покупателям.
Сгонял за покупками
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама