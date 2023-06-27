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В Индии смельчаки спасли женщину, которую вместе с автомобилем уносило потоком воды

В Индии смельчаки спасли женщину, которую вместе с автомобилем уносило потоком воды

Автор:
27 июня 2023 09:34
Метки: Индия   в мире   люди   наводнение   повезло   спасение   
747
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В Индии мужчины невзирая на опасность бросились на помощь женщине, которая не могла добраться до безопасного места во время наводнения. Её в автомобиле уносило потоком воды.

После того как в регионе прошёл проливной дождь, уровень воды в реке Гхаггар резко поднялся, и авто смыло вместе с хозяйкой. К счастью, на помощь пришли неравнодушные люди. Они встали в живую цепь и вытащили пострадавшую.

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Метки: Индия   в мире   люди   наводнение   повезло   спасение   
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2  комментария
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34k
Dobry vojak Svejk 56 минут назад
Они не в живую цепь встали, а дополнительным балластом на тросе висели... Но всё хорошо, что хорошо заканчивается )
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74k
Viktor 7 минут назад
Нихрена не понял, но молодцы!
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