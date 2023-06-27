В Индии смельчаки спасли женщину, которую вместе с автомобилем уносило потоком воды

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В Индии мужчины невзирая на опасность бросились на помощь женщине, которая не могла добраться до безопасного места во время наводнения. Её в автомобиле уносило потоком воды.
После того как в регионе прошёл проливной дождь, уровень воды в реке Гхаггар резко поднялся, и авто смыло вместе с хозяйкой. К счастью, на помощь пришли неравнодушные люди. Они встали в живую цепь и вытащили пострадавшую.
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