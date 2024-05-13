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Необычное бостонское сообщество квакушек

Необычное бостонское сообщество квакушек

Автор:
13 мая 2024 13:33
Сообщество : Искусство
Метки: Дэвид Филиппс   Массачусетс   бостон   достопримечательность   искусство   лягушка   парк   символ   скульптура   статуя   
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«Ждём главного». Примерно так можно перевести название группы элегантных персонажей Waiting For The Toad, вольготно расположившихся в городском парке Бостона.

Хочется верить, что предводителя бронзовые жабки не дождутся. Ведь выглядят они очень колоритно. И совсем не хочется, чтобы они куда-то упрыгали.

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Эти причудливые скульптуры, созданные местным художником, имеют свои собственные имена и характеры.

В бостонском парке расположено множество памятников, статуй и скульптур. Большинство из них посвящены памяти знаменитостей и событиям, сформировавших многовековую историю города. Но есть одна серия скульптур, посвящённая не людям, а животным, занимающимся самыми обычными человеческими делами. Своеобразная антропоморфность забавной композиционной группы неизменно привлекает внимание прохожих.

Лягушачий пруд в парке – это не пруд, а каток. Но в прошлом здесь был настоящий пруд. Его название придумали солдаты, которые охотились на местных лягушек ради пропитания.

В 2002 году скульптор Дэвид Филиппс из близлежащего Медфорда, штат Массачусетс, представил на суд публике серию скульптур. Эти лягушки занимаются обычными человеческими делами. Автор дал каждому персонажу имя и подчеркнул индивидуальность характера и образа.

Пожалуй, самым знаковым является Томми, который сидит на ящике со льдом и держит в руках удочку, а рядом стоит ведро с червями. Прямо рядом с ним Анжела, которая в глубокой задумчивости опирается подбородком на лапку, напоминая «Мыслителя» Августа Родена.

Напротив этих двоих находится площадка, где обитает ещё больше скульптур. У ворот расположился радушный Дэвид в галстуке-бабочке, который приветствует посетителей.

Скиппи мало что волнует, он предпочитает томную дремоту и расслабляющий отдых.

Зато Чарли всегда на посту. Он – местный спасатель со спасательным кругом и свистком.

А Джоанн коротает время за подводным плаванием, как и положено добропорядочной лягушке.

Обитатели Лягушачьего пруда не только поднимают настроение, но и служат напоминанием людям о важности единения с природой и мирного сосуществования с её созданиями – прекрасными и удивительными.

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Метки: Дэвид Филиппс   Массачусетс   бостон   достопримечательность   искусство   лягушка   парк   символ   скульптура   статуя   
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45k
SinigamiRuuk 48 минут назад
Ну допусти м Питерское Ква:)
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412
_Vasiliy_ 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com


Мульт вспомнился... В детстве любил его)))
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