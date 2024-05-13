Необычное бостонское сообщество квакушек

Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине

Посвящения с двойным смыслом и вообще без такового

10 знаменитых произведений искусства, которые были испорчены людьми

Апеннинский колосс с секретом

Сенеб – величественный древнеегипетский карлик

Почему эта статуя не стала известной, пока не разбилась