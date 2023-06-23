Миа – женщина, которая просто заботилась о животных

И так бы и жила она в лучших традициях благочестивой супруги викторианской Англии, но после Первой мировой мир столкнулся с массой проблем. И страдали не только люди, но и животные. И Миа решила по мере сил помочь и тем, и другим – в 1917 году открыла бесплатную клинику для животных. В ней работали волонтёры, а Народный диспансер для больных животных стал островком надежды для тех, у кого не было средств, но было желание помочь своему питомцу.

Конечно, не обошлось без критики. Особенно негодовали представители Королевского ветеринарного колледжа: это же как минимум очень опасно – доверять работу дилетантам. На что возмущённые критики получили лаконичный ответ: «Делайте то же самое, но лучше, если вас так же заботит эта проблема». Желающих не нашлось. И реформатор спокойно продолжила работу, открыв передвижное ветеринарное отделение, а потом основала детский клуб, специализирующийся на защите животных.