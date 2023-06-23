Миа – женщина, которая просто заботилась о животных

Многие новаторские идеи на стадии их становления воспринимаются общественностью в штыки. Дескать, жили без этого, нечего велосипед изобретать. Но эта женщина не обращала внимания на критику и просто делала то, к чему стремилась душа.
Животные нуждаются в помощи человека вне зависимости от времени и эпохи. А Мария Дикин (1870-1951) жила в особенно сложный период, застала две войны. Казалось бы, тут с проблемами людей справляться надо. Но, видимо, забота была самой сутью женщины. Во-первых, она родилась в семье священника, а, во-вторых, была старшей из восьми детей. В молодости Миа, как звали её родные, преподавала пение. Вышла замуж, открыла небольшую студию звукозаписи. Словом, вела обычную жизнь.
И так бы и жила она в лучших традициях благочестивой супруги викторианской Англии, но после Первой мировой мир столкнулся с массой проблем. И страдали не только люди, но и животные. И Миа решила по мере сил помочь и тем, и другим – в 1917 году открыла бесплатную клинику для животных. В ней работали волонтёры, а Народный диспансер для больных животных стал островком надежды для тех, у кого не было средств, но было желание помочь своему питомцу.
Конечно, не обошлось без критики. Особенно негодовали представители Королевского ветеринарного колледжа: это же как минимум очень опасно – доверять работу дилетантам. На что возмущённые критики получили лаконичный ответ: «Делайте то же самое, но лучше, если вас так же заботит эта проблема». Желающих не нашлось. И реформатор спокойно продолжила работу, открыв передвижное ветеринарное отделение, а потом основала детский клуб, специализирующийся на защите животных.
Да, Мария получила звание командора Ордена Британской империи. Но защитница прав животных считала, что они способны проявлять героизм, так же как и люди. И тоже достойны наград. Дикин учредила специальную воинскую награду Великобритании для животных – своего рода аналог Креста Виктории.
За шесть лет, в период с 1943 по 1946 год, медаль нашла своих скромных героев 54 раза. Среди награждённых были голуби, доставлявшие важные донесения, собаки, разыскивавшие под завалами после авиаударов людей, лошади, продолжавшие, несмотря на безумную обстановку, свой рутинный труд.
У многих птиц даже не было имени, только номер. Понятно, что голуби были своего рода расходным материалом. Но эти, на первый взгляд, не слишком умные птицы проявляли такие чудеса героизма, что вполне заслуженно получили свои награды.
Так, голубь по кличке Голландский берег, находившийся на борту сбитого в 1942 году самолёта, летел больше восьми часов и преодолел более 460 километров, чтобы доставить координаты местонахождения экипажа. Голубка Мария Экзетерская неоднократно получала ранения. На неё нападали специально натасканные на уничтожение почтовых голубей ястребы, из тела доставали пули. Но птица выжила и продолжала делать то, чему учили.
Пёс Рип, обнаруженный после очередного авиаудара в Лондоне в 1940 году, спас из-под завалов более сотни человек. Награды был удостоен и Аполлон, работавший на территории Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Собаки-поводыри Солти и Розелла в тот же день спасли своих хозяев и вывели их с 71 и 78 этажей, доставив в безопасное место, к метро.
Укреплением боевого духа и избавлением от крыс занимался корабельный кот Саймон, которого молодой матрос тайком пронёс на корабль. Но он не только стал всеобщим любимцем и талисманом, но и не бросил людей, за которых, как считал, нёс ответственность, после ранения и продолжил нести службу.
Времена изменились, но награды вручаются и в наши дни. Мария Дикин ушла из жизни в 1951 году в возрасте 80 лет. А дело её жизни, главным принципом которого было не позволять животным страдать, продолжает жить и по сей день.
Источник:
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